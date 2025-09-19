परेशान कर रहा... इजरायली PM नेतन्याहू पर उखड़े डोनाल्ड ट्रंप; किया अपशब्दों का इस्तेमाल

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नेतन्याहू से खुश नहीं हैं और यह हमला इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। माना जाता है कि इजरायल ने हमलों के बारे में वाइट हाउस को पहले से सूचित नहीं किया था, और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर अपनी नाराजगी जताई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इजरायल से नाराज हैं। कतर पर हवाई हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से ट्रंप बहुत नाराज हैं। अखबार के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा कि नेतन्याहू मुझे परेशान कर रहे हैं।

नेतन्याहू से खुश नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नेतन्याहू से खुश नहीं हैं और यह हमला इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। माना जाता है कि इजरायल ने हमलों के बारे में वाइट हाउस को पहले से सूचित नहीं किया था, और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया।

मुझे परेशान कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की जब वह विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस महीने की शुरुआत में दोहा में इजरायल के हमले का जवाब देने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में गुस्साए ट्रंप ने कहा कि वह मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे।

ट्रंप नेतन्याहू से क्यों नाराज हैं? बताया जा रहा है कि ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और अब कतर में इजरायली हमलों के बढ़ने के कारण ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है। इन कार्रवाइयों को गाजा युद्ध और मध्य पूर्व नीति के संबंध में ट्रंप के लक्ष्यों के विपरीत माना जा रहा है। वहीं, इजरायल के हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजरायल को उसके सभी अपराधों के लिए सजा दे।