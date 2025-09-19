US President Donald Trump uses derogatory language against Israeli PM Netanyahu परेशान कर रहा... इजरायली PM नेतन्याहू पर उखड़े डोनाल्ड ट्रंप; किया अपशब्दों का इस्तेमाल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump uses derogatory language against Israeli PM Netanyahu

परेशान कर रहा... इजरायली PM नेतन्याहू पर उखड़े डोनाल्ड ट्रंप; किया अपशब्दों का इस्तेमाल

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नेतन्याहू से खुश नहीं हैं और यह हमला इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। माना जाता है कि इजरायल ने हमलों के बारे में वाइट हाउस को पहले से सूचित नहीं किया था, और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर अपनी नाराजगी जताई।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 06:11 PM
share Share
Follow Us on
परेशान कर रहा... इजरायली PM नेतन्याहू पर उखड़े डोनाल्ड ट्रंप; किया अपशब्दों का इस्तेमाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इजरायल से नाराज हैं। कतर पर हवाई हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से ट्रंप बहुत नाराज हैं। अखबार के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा कि नेतन्याहू मुझे परेशान कर रहे हैं।

नेतन्याहू से खुश नहीं

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह नेतन्याहू से खुश नहीं हैं और यह हमला इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। माना जाता है कि इजरायल ने हमलों के बारे में वाइट हाउस को पहले से सूचित नहीं किया था, और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया।

मुझे परेशान कर रहा है

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की जब वह विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस महीने की शुरुआत में दोहा में इजरायल के हमले का जवाब देने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में गुस्साए ट्रंप ने कहा कि वह मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू से संबंध नहीं तोड़ेंगे।

ट्रंप नेतन्याहू से क्यों नाराज हैं?

बताया जा रहा है कि ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और अब कतर में इजरायली हमलों के बढ़ने के कारण ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है। इन कार्रवाइयों को गाजा युद्ध और मध्य पूर्व नीति के संबंध में ट्रंप के लक्ष्यों के विपरीत माना जा रहा है। वहीं, इजरायल के हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजरायल को उसके सभी अपराधों के लिए सजा दे।

अमेरिका और इजरायल के बीच संबंध मजबूत

इस हफ्ते की शुरुआत में रुबियो की इजरायल यात्रा से पहले ट्रंप ने कहा था कि मेरा संदेश है कि उन्हें (इजरायल) बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें हमास के खिलाफ कुछ करना होगा, लेकिन कतर अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी रहा है। रुबियो की यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिका और इजरायल के बीच संबंध पश्चिमी दीवार के पत्थरों की तरह मजबूत और स्थाई है।

Donald Trump Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।