तुम भी रूसी तेल मत खरीदो; सबसे एक ही राग अलाप रहे ट्रंप, अब तुर्की के एर्दोगन से लगाई गुहार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। वाइट हाउस में इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एर्दोगन के सामने भी रूसी तेल का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि तुर्की को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात के दौरान रूसी तेल ना खरीदने की बात कही है। ट्रंप ने एर्दोगन ने कहा है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एर्दोगन के साथ पत्रकारों से कहा, "मैं चाहता हूं कि जब तक रूस यूक्रेन में जंग जारी रख रहा है, एर्दोगन रूस से तेल खरीदना बंद कर दें।"

बता दें कि 2019 के बाद एर्दोआन की पहली अमेरिकी यात्रा है। बैठक के दौरान ट्रंप ने एर्दोगन के बारे में कहा, "उनके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वे रूस से तेल और गैस न खरीदें।" ट्रंप ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, दोनों एर्दोगन का सम्मान करते हैं। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर वह चाहें तो उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है।"

वहीं ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि अगर तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बातचीत सफल रही तो रूसी मिसाइलों की खरीद को लेकर तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध लगभग तुरंत खत्म हो सकते हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि वह नाटो सहयोगी तुर्की पर लगे प्रतिबंध कब हटाएंगे, तो उन्होंने कहा, “यह बहुत जल्द हो सकता है। अगर हमारी अच्छी बैठक होती है, तो लगभग तुरंत।”