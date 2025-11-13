Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump Updates H1B Visa Holder Indians Bessent News
US आओ और... H-1B वीजा धारकों को लेकर ट्रंप का नया खेल? बेसेंट ने बताई पूरी बात

US आओ और... H-1B वीजा धारकों को लेकर ट्रंप का नया खेल? बेसेंट ने बताई पूरी बात

संक्षेप: अमेरिकी वित्तमंत्री बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति के तहत विदेशी कर्मचारियों को यहां बुलाया जाएगा। इसके बाद वह अमेरिकी कर्मचारियों को काम सिखाकर वापस अपने देश चले जाएंगे।

Thu, 13 Nov 2025 05:15 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों H-1B वीजा धारकों को लेकर एक बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे कुशल विदेशी कामगारों की जरूरत है। इतना ही नहीं ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिकियों में "कुछ खास प्रतिभाएँ" नहीं होतीं और "लोगों को सीखना होगा"। ट्रंप के इस बयान के बाद कई लोगों को यह लगने लगा था कि राष्ट्रपति को अपनी गलती समझ में आ गई है। ऐसे में हो सकता है कि वीजा धारकों के ऊपर नरम रुख अपनाया जाए। लेकिन अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप के इस बयान का बिल्कुल अलग रुख सामने रखा है, जिसके बाद लोग एक बार फिर चिंता में पड़ गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बेसेंट ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नई नीति का उद्देश्य कुशल विदेशी विशेषज्ञों को अमेरिका आने और अमेरिका के लोगों को बेहतर काम सिखाने तक सीमित है। इसका यहां पर यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अमेरिकी लोगों की जगह पर यहां विदेशियों को काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का दृष्टिकोण यहां पर ऐसे विदेशी कर्मचारियों को लाना है, जिनके पास पांच से सात सालों तक काम करने का अनुभव हो। यह कर्मचारी अमेरिका आकर अमेरिकी लोगों को ट्रेनिंग देंगे और फिर वह अपने घर लौट जाएंगे और इसके बाद अमेरिकी कर्मचारी पूरी तरह से काम काज को संभाल लेंगे।"

अमेरिका में अमेरिकी लोगों के बेरोजगार होने और विदेशी कर्मचारियों के काम करने पर चिंता जताते हुए बेसेंट ने कहा कि प्रशासन इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "कई ऐसे काम हैं, जिन पर फिलहाल किसी अमेरिकी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हमने वर्षों से जहाज नहीं बनाए हैं, सेमीकंडक्टर नहीं बनाए हैं। इसलिए आप जानते हैं कि इन कामों को अमेरिका में करने के लिए हमें विदेशी कामगारों की जरूरत होगी। एक बार वह अमेरिकी लोगों को इसे अच्छी तरह से सिखा देंगे, उसके बाद वह अपने घर लौट जाएंगे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।