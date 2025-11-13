US आओ और... H-1B वीजा धारकों को लेकर ट्रंप का नया खेल? बेसेंट ने बताई पूरी बात

संक्षेप: अमेरिकी वित्तमंत्री बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति के तहत विदेशी कर्मचारियों को यहां बुलाया जाएगा। इसके बाद वह अमेरिकी कर्मचारियों को काम सिखाकर वापस अपने देश चले जाएंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों H-1B वीजा धारकों को लेकर एक बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे कुशल विदेशी कामगारों की जरूरत है। इतना ही नहीं ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिकियों में "कुछ खास प्रतिभाएँ" नहीं होतीं और "लोगों को सीखना होगा"। ट्रंप के इस बयान के बाद कई लोगों को यह लगने लगा था कि राष्ट्रपति को अपनी गलती समझ में आ गई है। ऐसे में हो सकता है कि वीजा धारकों के ऊपर नरम रुख अपनाया जाए। लेकिन अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप के इस बयान का बिल्कुल अलग रुख सामने रखा है, जिसके बाद लोग एक बार फिर चिंता में पड़ गए हैं।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बेसेंट ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नई नीति का उद्देश्य कुशल विदेशी विशेषज्ञों को अमेरिका आने और अमेरिका के लोगों को बेहतर काम सिखाने तक सीमित है। इसका यहां पर यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अमेरिकी लोगों की जगह पर यहां विदेशियों को काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का दृष्टिकोण यहां पर ऐसे विदेशी कर्मचारियों को लाना है, जिनके पास पांच से सात सालों तक काम करने का अनुभव हो। यह कर्मचारी अमेरिका आकर अमेरिकी लोगों को ट्रेनिंग देंगे और फिर वह अपने घर लौट जाएंगे और इसके बाद अमेरिकी कर्मचारी पूरी तरह से काम काज को संभाल लेंगे।"