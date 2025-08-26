US President Donald Trump U tern on China, allows 600000 Chinese students into US, MAGA goes into meltdown भारत पर टैरिफ मार, पर चीन पर लुटा रहे प्यार; ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों पर लिया यू-टर्न तो भड़क उठे समर्थक, International Hindi News - Hindustan
भारत पर टैरिफ मार, पर चीन पर लुटा रहे प्यार; ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों पर लिया यू-टर्न तो भड़क उठे समर्थक

भारत पर टैरिफ मार, पर चीन पर लुटा रहे प्यार; ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों पर लिया यू-टर्न तो भड़क उठे समर्थक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला उनके प्रशासन द्वारा चीनी नागरिकों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी या शोध क्षेत्रों से जुड़े लोगों के वीज़ा को आक्रामक तरीके से रद्द करने के पहले के वादे पर एक बड़ा यू-टर्न है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 26 Aug 2025 12:32 PM
भारत पर टैरिफ मार, पर चीन पर लुटा रहे प्यार; ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों पर लिया यू-टर्न तो भड़क उठे समर्थक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। अब तक टैरिफ की मार से चीन को दूर रखने वाले ट्रंप ने चीनियों पर दूसरे किस्म का प्यार लुटाया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि वह 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी वीजा उपलब्ध कराएंगे। सोमवार को वाइट हाउस में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच 'बहुत महत्वपूर्ण संबंध' हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका चीन से 600,000 छात्रों का स्वागत करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने 6,00,000 चीनी छात्रों के लिए अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए देश में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। ट्रंप का यह फैसला उनके प्रशासन द्वारा चीनी नागरिकों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी या संवेदनशील शोध क्षेत्रों से जुड़े लोगों के वीज़ा को आक्रामक तरीके से रद्द करने के पहले के वादे पर एक बड़ा यू-टर्न है। ट्रंप के नए ऐलान से उनके कट्टर समर्थक भी अब उनकी आलोचना करने लगे हैं।

चीनी छात्रों को आने की अनुमति देने जा रहे: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, "हम उनके छात्रों को आने की अनुमति देने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 600,000 छात्र। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीन के साथ मिलकर काम करेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजिंग को रेयर अर्थ मैग्नेट तक वॉशिंगटन की पहुँच भी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा 200 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप के इस कदम के पीछे क्या वजह?

ट्रंप प्रशासन द्वारा यह कदम बीजिंग के साथ उच्च-दांव वाली व्यापार वार्ता के बीच उठाया गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ टैरिफ, अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैगेन्ट की सप्लाई और अमेरिका में निर्मित उन्नत एआई चिप्स तक चीन की पहुँच पर साझा आधार तलाशते हुए एक नाजुक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

ट्रंप के समर्थक ही कर रहे आलोचना

ट्रंप के इस फैसले और ऐलान का अमेरिका में उनके ही समर्थक विरोध करने लगे हैं। ट्रंप के कई वफ़ादार समर्थक उनकी इस दांव को अमेरिका फ़र्स्ट के एजेंडे के साथ विश्वासघात मान रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप का यह यू-टर्न उनकी समझ से परे हो चला है। इस बीच कंजर्वेटिव कमेंटेटर लॉरा लूमर, जो ट्रंप की कट्टर समर्थक हैं, ने कई पोस्ट में इस फ़ैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने चीनी छात्रों को "सीसीपी जासूस" करार दिया और कहा कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इमिग्रेशन पर की जा रही कार्रवाई कमज़ोर पड़ गई है।

क्या इसीलिए दिया था वोट: ट्रंप समर्थक

उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैंने अपने देश में और ज़्यादा मुसलमानों और चीनी लोगों को लाने के लिए ट्रंप को वोट नहीं दिया... कृपया अमेरिका को चीन मत बनाइए। MAGA और ज़्यादा आप्रवासियों को नहीं चाहता।" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर को टैग करते हुए लिखा, “कोई भी नहीं... मैं दोहराती हूं कोई भी नहीं, अमेरिका में 600,000 और चीनी 'छात्रों' यानी कम्युनिस्ट जासूसों को नहीं चाहता। चीन ने 12 लाख अमेरिकियों की हत्या की। अब वे हमारी जगह लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता।”

