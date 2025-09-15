US President Donald Trump threatens to impose national emergency in Washington DC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, वाशिंगटन डीसी में लागू करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, International Hindi News - Hindustan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके नेतृत्व में संघीय सरकार ने वाशिंगटन डीसी में व्याप्त आपराधिक अराजकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनMon, 15 Sep 2025 05:56 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती की और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है। वाशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बोसर ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब अवैध विदेशियों को हटाने में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) का सहयोग नहीं करेगी। इस फैसले से नाराज ट्रंप ने राजधानी में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की धमकी दी है।

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि वाशिंगटन डीसी के अधिकारी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और ICE के बीच सहयोग समाप्त करते हैं, तो वह संघीय कार्रवाई करेंगे और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपराध को फिर से बढ़ने नहीं देंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके नेतृत्व में संघीय सरकार ने वाशिंगटन डीसी में व्याप्त आपराधिक अराजकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, डीसी कुछ ही हफ्तों में अमेरिका और विश्व के सबसे खतरनाक और हत्या से ग्रस्त शहरों में से एक से सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गया।

उन्होंने आगे कहा कि यह शहर अब पूरी तरह समृद्ध हो रहा है। रेस्तरां, दुकानें और व्यवसाय खचाखच भरे हैं, और दशकों में पहली बार अपराध लगभग शून्य हो गया है। यह एक शानदार अनुभव रहा है। ट्रंप ने मेयर म्यूरियल बोसर पर 'कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स' के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेयर बोसर, जिन्होंने वर्षों तक इस हिंसक आपराधिक माहौल को संभाला, अब कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स के दबाव में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को खतरनाक अवैध विदेशियों को हटाने में ICE के साथ सहयोग करने से रोक रही हैं।

ट्रंप ने चेतावनी दी कि यह कदम हाल की प्रगति को नष्ट कर सकता है। उन्होंने निवासियों और व्यवसायों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर मैंने ऐसा होने दिया, तो अपराध फिर से तेजी से बढ़ जाएगा। वाशिंगटन डीसी के लोगों और व्यवसायियों, चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं और ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि वह संघीय नियंत्रण बढ़ाने में संकोच नहीं करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि मैं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करूंगा और जरूरत पड़ने पर संघीयकरण भी करूंगा!

Donald Trump

