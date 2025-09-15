अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, वाशिंगटन डीसी में लागू करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके नेतृत्व में संघीय सरकार ने वाशिंगटन डीसी में व्याप्त आपराधिक अराजकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती की और मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है। वाशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बोसर ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब अवैध विदेशियों को हटाने में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) का सहयोग नहीं करेगी। इस फैसले से नाराज ट्रंप ने राजधानी में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की धमकी दी है।

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि वाशिंगटन डीसी के अधिकारी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और ICE के बीच सहयोग समाप्त करते हैं, तो वह संघीय कार्रवाई करेंगे और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपराध को फिर से बढ़ने नहीं देंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके नेतृत्व में संघीय सरकार ने वाशिंगटन डीसी में व्याप्त आपराधिक अराजकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, डीसी कुछ ही हफ्तों में अमेरिका और विश्व के सबसे खतरनाक और हत्या से ग्रस्त शहरों में से एक से सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गया।

उन्होंने आगे कहा कि यह शहर अब पूरी तरह समृद्ध हो रहा है। रेस्तरां, दुकानें और व्यवसाय खचाखच भरे हैं, और दशकों में पहली बार अपराध लगभग शून्य हो गया है। यह एक शानदार अनुभव रहा है। ट्रंप ने मेयर म्यूरियल बोसर पर 'कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स' के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेयर बोसर, जिन्होंने वर्षों तक इस हिंसक आपराधिक माहौल को संभाला, अब कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स के दबाव में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को खतरनाक अवैध विदेशियों को हटाने में ICE के साथ सहयोग करने से रोक रही हैं।