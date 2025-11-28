Hindustan Hindi News
कौन हैं तीसरी दुनिया के देश जिन पर भड़के ट्रंप, अमेरिका में नो एंट्री की तैयारी; भारत का भी नाम?

कौन हैं तीसरी दुनिया के देश जिन पर भड़के ट्रंप, अमेरिका में नो एंट्री की तैयारी; भारत का भी नाम?

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। आखिर कौन हैं, तीसरी दुनिया के देश और क्या इस लिस्ट में भारत भी शामिल है?

Fri, 28 Nov 2025 04:22 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहाकि तीसरी दुनिया के देशों से लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी जाएगी। ट्रंप का यह ऐलान उस घटना के बाद हुआ है, जिसमें एक अफगानी नागरिक ने वॉशिंगटन में दो नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी। ट्रुथ सोशल पर लिखी पोस्ट में ट्रंप ने कहाकि सभी तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि अमेरिकी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो सके। आखिर कौन हैं, तीसरी दुनिया के देश और क्या इस लिस्ट में भारत भी शामिल है?

तीसरी दुनिया शब्द आया कैसे?
पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, यह कोल्ड वॉर के दौर की उत्पत्ति हैं। उस वक्त अमेरिकी नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट था, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था। साम्यवादी पूर्वी गुट को सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था। वहीं, जो देश इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। यह वो देश थे जो अविकसित थे और आउटडेटेड माने जाते थे।

पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया कौन
फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ-साथ स्पेन, स्विटजरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फिनलैंड समेत कुछ अन्य देश शामिल थे। सेकंड वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया में सोवियत गणराज्य, पूर्वी यूरोप, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बाल्कन्स के साथ चीन से जुड़े एशियाई कम्यूनिस्ट देश, जैसे मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, विएतनाम, लाओस और कंबोडिया आदि शामिल थे। तीसरी दुनिया के देश उन्हें कहा गया जो आर्थिक और कृषि में पिछड़े और अविकसित थे। इनमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इस श्रेणी के देश शामिल थे।

ट्रंप प्रशासन ने कहाकि वह हर चिंताजनक स्थिति वाले देश से आए प्रवासियों को जारी सभी ग्रीन कार्ड की कड़े तरीके से पुनः समीक्षा करेगा। नई नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और यह 27 नवंबर 2025 या उसके बाद दायर किए गए अथवा लंबित सभी अनुरोधों पर लागू होगी। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के निदेशक जोसेफ एडलो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहाकि इस देश और अमेरिकी जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाही वाली पुनर्वास नीतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे।

किन देशों पर निशाना
इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। ये वही देश हैं, जिन्हें ट्रंप ने इस साल जून में जारी अपने आदेश में यात्रा प्रतिबंध सूची में रखा था।

