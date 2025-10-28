साउथ कोरिय में 'बड़ी बैठक'; शी जिनपिंग से मीटिंग से पहले ट्रंप ने दिया संकेत, जानें

संक्षेप: Trump-Xi Meeting: ट्रंप-शी वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने 1 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह धमकी बीजिंग द्वारा रेयर अर्थ पर सख्त निर्यात नियंत्रण लगाने के जवाब में दी गई है।

साउथ कोरिया में एक बड़ी बैठक होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग टैरिफ वॉर के बीच पहली बार आमने-सामने होंगे। इस अहम बैठक से पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह बैठक बेहद सफल रहेगी। ट्रंप अपनी महत्वपूर्ण एशिया यात्रा के तहत जापान की राजधानी टोक्यो में बोल रहे थे।

बता दें कि ट्रंप-शी वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने 1 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह धमकी बीजिंग द्वारा रेयर अर्थ पर सख्त निर्यात नियंत्रण लगाने के जवाब में दी गई है। एक ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं परसों राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। मैं एक शानदार जगह जा रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि आपमें से कई लोग जा चुके होंगे। हमारी मुलाकात शानदार होगी।

बैठक से पहले, ट्रंप के गुरुवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष से मिलने की उम्मीद है, जो उनकी एशिया यात्रा का अंतिम चरण होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम दक्षिण कोरिया जा रहे हैं और अगले दिन मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा। यह एक बड़ी बैठक है और मुझे विश्वास है कि यह बहुत अच्छी तरह से कामयाब होगी। यह सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।