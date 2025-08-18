पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मिले ट्रंप, यूक्रेन युद्ध पर होगा बड़ा ऐलान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले ट्रंप ने बीते सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक शुरू हो गई है। ट्रंप ने जेलेंस्की से हाथ मिलाकर ओवल ऑफिस में उनका स्वागत किया। इस बैठक के लिए जेलेंस्की के अलावा इटली, फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपी देशों के नेता भी वाइट हाउस पहुंचे हैं। बीते सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की हुई बैठक के बाद इस मीटिंग को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

ट्रंप ने वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ इस बहुप्रतीक्षित बैठक के दौरान कहा है कि अगर यह बैठक सफल रही, तो वह यूक्रेन-रूस जंग को खत्म करने के लिए जल्दी ही पुतिन और जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। वाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ बैठे ट्रंप ने कहा, "हम एक बैठक करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आज सब कुछ ठीक रहा, तो हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसा करने पर युद्ध खत्म होने की अच्छी संभावना होगी।"