US President Donald Trump meeting with Volodymyr Zelensky amid Russia Ukraine war Putin alaska meet पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मिले ट्रंप, यूक्रेन युद्ध पर होगा बड़ा ऐलान?, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump meeting with Volodymyr Zelensky amid Russia Ukraine war Putin alaska meet

पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मिले ट्रंप, यूक्रेन युद्ध पर होगा बड़ा ऐलान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले ट्रंप ने बीते सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:03 PM
share Share
Follow Us on
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मिले ट्रंप, यूक्रेन युद्ध पर होगा बड़ा ऐलान?

वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक शुरू हो गई है। ट्रंप ने जेलेंस्की से हाथ मिलाकर ओवल ऑफिस में उनका स्वागत किया। इस बैठक के लिए जेलेंस्की के अलावा इटली, फ्रांस और जर्मनी सहित कई यूरोपी देशों के नेता भी वाइट हाउस पहुंचे हैं। बीते सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की हुई बैठक के बाद इस मीटिंग को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

ट्रंप ने वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ इस बहुप्रतीक्षित बैठक के दौरान कहा है कि अगर यह बैठक सफल रही, तो वह यूक्रेन-रूस जंग को खत्म करने के लिए जल्दी ही पुतिन और जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। वाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ बैठे ट्रंप ने कहा, "हम एक बैठक करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आज सब कुछ ठीक रहा, तो हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसा करने पर युद्ध खत्म होने की अच्छी संभावना होगी।"

इससे पहले जेलेंस्की ने बातचीत की मेजबानी के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने कहा, "इस न्योते के लिए शुक्रिया। आप यूक्रेन में मौतों को रोकने और इस युद्ध को रोकने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उन व्यक्तिगत प्रयासों के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।"

Donald Trump Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।