अमेरिका की चीन के साथ हो गई कौन सी बड़ी डील, ट्रंप बोले- मैं जिनपिंग से बात करूंगा

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच हुई बड़ी व्यापार बैठक बहुत सफल रही! इस दौरान एक 'खास' कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते थे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनMon, 15 Sep 2025 06:26 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि टिकटॉक के स्वामित्व से जुड़े अमेरिकी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक 'विशेष' कंपनी के बारे में भी सहमति बन गई है, जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच हुई बड़ी व्यापार बैठक बहुत सफल रही! इस दौरान एक 'खास' कंपनी पर भी समझौता हुआ, जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते थे। वे बहुत खुश होंगे! मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा। हमारे रिश्ते बहुत मजबूत बने हुए हैं।

हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में टिकटॉक का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह जिस विशेष कंपनी की बात कर रहे हैं, वह टिकटॉक हो सकती है। अभी तक चीन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पहले क्या बोले थे ट्रंप?

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टिकटॉक का भविष्य चीन के हाथ में है, या तो यह बंद हो जाएगा, या डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को आदेश दिया था कि वह अपनी अमेरिकी इकाई को किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे, वरना टिकटॉक का अमेरिका में संचालन बंद कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने बताया था कि हम टिकटॉक पर भी बातचीत कर रहे हैं। यह बंद होगा या डेडलाइन आगे बढ़ेगी, यह कहना मुश्किल है। बच्चे टिकटॉक को बहुत पसंद करते हैं। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी कंपनियां टिकटॉक खरीदने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी जताया था कि वह टिकटॉक को बचाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी खरीदार को इसके लिए चीन से अनुमति लेनी होगी, जिसके कारण यह प्रक्रिया धीमी है।

