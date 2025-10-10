US President Donald Trump has openly staked his claim for the Nobel Prize but the Nobel Committee has dashed his dream डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, मारिया कोरिना मचाडो बनीं विनर, International Hindi News - Hindustan
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:38 PM
डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, मारिया कोरिना मचाडो बनीं विनर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए खुलेआम दावा ठोक चुके हैं। लेकिन नोबेल समिति ने उनका यह सपना तोड़ दिया है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना माचडो को दिया गया है। मारिया मचाडो वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर अपने देश को ले जाने के लिए लगातार संघर्ष किया है।

ट्रंप के तमाम दावों और उनके समर्थक देशों की तरफ से किए जा रहे खुले समर्थन के समिति ने ट्रंप की जगह मारिया का नाम चुना। समिति ने मारिया के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि वेनेजुएला जैसे देश में तानाशाही के कारण राजनीतिक काम करना आसान नहीं है। मारिया लगातार अपने देश में तानाशाही के बाद भी निष्पक्ष चुनावों की मांग कर रही है। आपको बता दें नोबेल पीस प्राइज (सोने का मेडल) के साथ अब मारिया को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुले तौर पर अपने दिल की इच्छा को जाहिर कर चुके थे। इजरायल, पाकिस्तान जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के मंच से उनके लिए नोबेल की मांग कर चुके थे। लेकिन इसके बाद भी नोबेल समिति ने ट्रंप का नाम नहीं माना। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के पहले ट्रंप ने अपनी झुंझलाहट जाहिर की थी। उन्होंने कहा, “मैंने आठ युद्ध रुकवाए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब उन्हें (नोबेल समिति) को जो करना होगा वह करेंगे।”

अपडेट की जा रही है।

