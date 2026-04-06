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ट्रंप ने कनाडा पर आक्रमण का मूड बदला, पहले तो अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कर रहे थे बात

Apr 06, 2026 10:00 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान रॉयल बायोग्राफर रॉबर्ट हार्डमैन से बातचीत के दौरान दिया। हार्डमैन ने ट्रंप से अपील की कि वे कनाडा को अकेला छोड़ दें क्योंकि इससे कनाडा के राजा चार्ल्स को दुख होगा। इस पर ट्रंप ने पूछा कि क्या कनाडाई अब भी किंग को अपना प्रमुख मानते हैं। 

ट्रंप ने कनाडा पर आक्रमण का मूड बदला, पहले तो अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कर रहे थे बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे कनाडा पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार अब व्यावहारिक नहीं लगता। उन्होंने बताया कि कनाडा की 200 साल पुरानी स्वतंत्रता और अपनी पहचान को महज साढ़े तीन साल के कार्यकाल में बदलना संभव नहीं है। यह बयान तब आया है जब ट्रंप पहले कई मौकों पर कनाडा को अमेरिका में विलय करने और 5,525 मील लंबी सीमा मिटाने की बात कर चुके थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि कनाडा के नागरिकों को अमेरिकी झंडे के नीचे लाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अब वे इसे छोड़ने का फैसला कर चुके हैं।

ट्रंप ने यह बयान रॉयल बायोग्राफर रॉबर्ट हार्डमैन से बातचीत के दौरान दिया। हार्डमैन ने ट्रंप से अपील की कि वे कनाडा को अकेला छोड़ दें क्योंकि इससे कनाडा के राजा चार्ल्स को दुख होगा। इस पर ट्रंप ने पूछा कि क्या कनाडाई अब भी किंग को अपना प्रमुख मानते हैं। हार्डमैन के हां कहने पर ट्रंप ने कनाडा के राजनेताओं की आलोचना की और कहा कि वे उनके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। ट्रंप ने कनाडा की ठंडी जलवायु का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि ज्यादातर कनाडाई अमेरिकी सीमा के पास ही रहते हैं, इसलिए सीमा को 50 मील और उत्तर की ओर खींच लेना चाहिए था। उन्होंने किंग चार्ल्स की तारीफ भी की और कहा कि राजा पिछले कुछ सालों में काफी परिपक्व हो गए हैं।

अचानक कैसे बदला ट्रंप का मूड

डोनाल्ड ट्रंप की यह बात पिछले सालों की उनकी आक्रामक टिप्पणियों के विपरीत है। उन्होंने पहले कनाडा को 51वां राज्य बनाने की धमकी दी थी और यहां तक कि जनवरी में एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर की थी जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला अमेरिकी झंडे से ढके दिखाए गए थे। व्यापार घाटा, टैरिफ और सुरक्षा मुद्दों को लेकर ट्रंप कनाडा पर दबाव बनाते रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अन्य नेताओं ने इन बयानों को गंभीरता से लिया था और अमेरिका-कनाडा संबंधों में तनाव बढ़ गया था। हालांकि अब ट्रंप का यह नया बयान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने वाला माना जा रहा है।

यह घटनाक्रम कनाडा-अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ लाता है। ट्रंप ने साफ किया कि सैन्य बल का इस्तेमाल कनाडा के मामले में वे नहीं देखते, जबकि ग्रीनलैंड पर उनकी रुचि बरकरार है। कनाडाई नागरिकों में राहत की लहर है क्योंकि उनकी राष्ट्रीय पहचान पर कोई खतरा अब नहीं रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की यह बात मुख्य रूप से समय की कमी और कनाडा की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा को देखते हुए आई है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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