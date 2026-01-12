हम पर हमला हुआ तो निशाने पर होंगे... ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, बातचीत पर भी राजी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 'उन्होंने मुझे वार्ता के लिए कॉल किया। कल की बात है कि ईरान का कॉल आया था। वे चाहते हैं कि बातचीत की जाए। मुझे लगता है कि वे अमेरिका से मार खाकर थक चुके हैं। हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा कहना है कि एक मीटिंग पर विचार चल रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनसे वार्ता की अपील की है। उनका कहना था कि हमने जब प्रदर्शनकारियों पर सख्त ऐक्शन लिए जाने के खिलाफ सैन्य दखल देने की धमकी दी तो ईरान ने वार्ता की मेज पर आने को कहा है। यही नहीं ट्रंप का कहना था कि हम सैन्य विकल्प खुले रखे हुए हैं और वार्ता के लिए भी तैयार हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची का भी बयान आया है। उनका कहना है कि हमारा देश जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन संवाद करने में भी कोई परेशानी नहीं है। तेहरान में विदेशी राजनयिकों से बातचीत के दौरान अराकची ने अमेरिका को सीधी चुनौती भी दी।
दरअसल ट्रंप ने कहा था, 'उन्होंने मुझे वार्ता के लिए कॉल किया। कल की बात है कि ईरान का कॉल आया था। वे चाहते हैं कि बातचीत की जाए। मुझे लगता है कि वे अमेरिका से मार खाकर थक चुके हैं। हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा कहना है कि एक मीटिंग पर विचार चल रहा है। लेकिन ईरान में जैसी स्थितियां बनी हैं, उसे देखते हुए मीटिंग से पहले हम कोई ऐक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन एक मीटिंग तय की जा रही है।' उनका यह भी कहना था कि मैं ईरान के विपक्षी नेताओं के संपर्क में हूं। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि वॉशिंगटन शायद गलतफहमी में है और यदि उसने जंग छेड़ी तो परिणाम भुगतने होंगे।
ईरान की सेना के पूर्व कमांडर कालीबाफ ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देते हैं कि यदि अमेरिका की ओर से हम पर हमला किया गया तो सीधा टारगेट हमारी ओर से इजरायल पर होगा। इसके अलावा अमेरिकी बेस और जहाजों को भी हम निशाना बनाएंगे, जो हमारी जद में हैं।' वहीं अराकची ने ईरान में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों से बात करके हालात का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेट फिर से चालू करने पर बात की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यदि ईरान में इसी तरह आंदोलनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रही तो फिर अमेरिका की ओर से ऐक्शन भी लिया जाएगा। हम ईरान पर हमला कर सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की थोड़ी नरमी और थोड़ी गरमी
माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन सख्त तेवरों को देखते हुए ही ईरान थोड़ा नरम हो गया है। उसने इसीलिए वार्ता और जंग की बात एक साथ कही है। लेकिन जब उसने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी वार्ता का पहलू अपने बयान में रखा है तो साफ है कि वह टेबल पर आने के लिए तैयार है। बता दें कि ईरान में चल रहे आंदोलनों के पीछे अमेरिका का हाथ माना जा रहा है और ईरान ऐसे ही दावे कर रहा है। ईरान के विपक्षी नेता रजा पहलवी अमेरिका से ही बयान जारी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।