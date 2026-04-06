चौधरी बन रहे पाकिस्तान को ट्रंप ने दिखाया अंगूठा; 45 दिनों वाला सीजफायर प्लान ठुकराया, डबल झटका कैसे?
Iran War Ceasefire Proposal: वाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ट्रंप ने इस सीजफायर प्लान पर अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। अधिकारी ने ये भी कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान पूरी गति से जारी है।
Iran War Ceasefire Proposal: पिछले 38 दिनों से जारी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान अपने को बड़ा मध्यस्थ बनाकर पेश कर रहा है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दोस्त को करारा झटका दिया है। दरअसल, ईरान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की द्वारा पेश 45 दिनों के अस्थाई सीजफायर वाले प्लान पर ट्रंप ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। यह दो चरणों वाला प्रस्तावित प्लान है। पहले चरण में 45 दिनों का युद्धविराम का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग स्थायी शांति समझौते की शर्तों पर बातचीत के लिए किया जाएगा।प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर 45 दिनों के भीतर बातचीत में प्रगति दिखती है, तो इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
इस प्रस्ताव को जंग रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था लेकिन ट्रंप ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी। इस प्रस्ताव के तहत 45 दिन के युद्ध-विराम के दौरान होर्मुज़ समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की मांग की गई है। अमेरिका और ईरान को यह प्रस्ताव ऐसे समय में सौंपा गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को घातक मोड़ देने की धमकी दी है।
तीन मुस्लिम देशों द्वारा तैयार इस योजना को रविवार देर रात अमेरिका और ईरान को भेजी गई थी। इसे ईरान के पावर प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचों पर होने वाले बड़े हमलों को रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहा, तो वह ईरान के हमले करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला गया, तो ईरान में वह होगा जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने मंगलवार को 'पावर प्लांट डे' और 'ब्रिज डे' के रूप में मनाने की बात कही है, जो सीधे तौर पर ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों का संकेत है।
इस बीच, वाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ट्रंप ने इस सीजफायर प्लान पर अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। अधिकारी ने कहा, "यह कई विचारों में से एक है,और साथ ही यह भी जोड़ा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान पूरी गति से जारी है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति आज दोपहर 1 बजे (ET) वाइट हाउस में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस युद्ध के बारे में बात करेंगे।
बता दें कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की, ये सभी देश दोनों युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पिछले हफ़्ते अप्रत्यक्ष बातचीत रुक गई थी और आमने-सामने की बैठक की दिशा में हो रहा काम भी खत्म होता नज़र आया। यह नया प्रस्ताव ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को भेजा गया था। हालांकि, मध्यस्थों को अभी भी उम्मीद है कि ट्रंप द्वारा तय की गई समय-सीमा—मंगलवार रात 8 बजे (ET)—से पहले इस योजना को लागू किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।