US President Donald Trump extends China tariff deadline by another 90 days Report says चीन पर फिर मेहरबान ट्रंप; और 90 दिनों के लिए टाला टैरिफ लगाने का प्लान, शी से मिलने का रास्ता साफ?, International Hindi News - Hindustan
ट्रंप ने अप्रैल में चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। बीजिंग ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ा दिए थे। इससे चीनी आयातों पर अमेरिकी शुल्क 145% तक पहुँच गया था। इससे बौखलाए चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर बैन लगा दिया था। 

Pramod Praveen ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटनTue, 12 Aug 2025 05:45 AM
पड़ोसी देश चीन पर टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर संशय में दिखे हैं। उन्होंने चीन पर टैरिफ की समय सीमा को फिर से 90 दिनों के लिए यानि नवंबर तक आगे बढ़ा दिया है। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक रिश्ते फिलहाल स्थिर हो गए हैं। इस मामले से वाकिफ एक व्यक्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे संबंधित एक आदेश पर सोमवार को दस्तखत किए। पुराना समझौता, जिसके तहत अमेरिका और चीन एक-दूसरे पर टैरिफ बढ़ोतरी कम करने और रेयर अर्थ मैग्नेट समेत कुछ अन्य तकनीकों पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत हुए थे, मंगलवार को समाप्त हो रहा था।

दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले महीने स्वीडन में इस समझौते को जारी रखने के लिए एक प्रारंभिक समझौता किया था। तब राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने उम्मीद जताई थी कि वह इसे मंजूरी दे देंगे। हालांकि, ट्रंप ने अंतिम समय में कई बदलाव किए हैं। उनका विवरण अभी नहीं मिल सका है। अगर टैरिफ लागू करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो न्यूयॉर्क में आधी रात के बाद चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ कम से कम 54% तक बढ़ जाते।

जिनेवा बातचीत के बाद से कमी तल्खी

इससे पहले अप्रैल में जब ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाया था, तब वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों टैरिफ वॉर में उलझ पड़े थे। दोनों ही देशों ने एक-दूसरे के निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे, जो तीन अंकों के स्तर तक पहुँच गए थे। हालांकि, जिनेवा में बातचीत के बाद दोनों देश अस्थायी रूप से टैरिफ कम करने पर सहमत हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने जून में लंदन में भी मुलाकात की थी।

ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का रास्ता साफ

इस समय विस्तार से फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की चिंता कम होगी। इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से ग्लोबल मार्केट हिल गए थे। ट्रंप के नए आदेश से अब दोनों देशों को अन्य अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और वक्त मिल सकेगा। इसके अलावा इस कदम से अक्टूबर के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप के शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन जाने का रास्ता भी साफ हो गया है।

