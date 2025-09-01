Fact Check: कोमा में डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के खराब स्वास्थ्य की खबरों का सच क्या

हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर आई थी। इसमें दावा किया गया कि ट्रंप की हालत बेहद खराब है। ट्रंप की मेडिकल टीम के हवाले से कहा गया कि ट्रंप कोमा में चले गए हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर आई थी। इसमें दावा किया गया कि ट्रंप की हालत बेहद खराब है। ट्रंप की मेडिकल टीम के हवाले से कहा गया कि ट्रंप कोमा में चले गए हैं। लेकिन पीटीआई के फैक्ट चेक में यह दावा झूठा निकला। न तो व्हाइट हाउस की तरफ से और न ही किसी अन्य अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ट्रंप की बीमारी को लेकर कोई बात कही गई। इसके अलावा ट्रंप ने एक सितंबर खुद अपने ट्रुथ सोशल पर लगातार एक्टिव रहकर अपनी बीमारी के दावों को झूठा साबित कर दिया।

क्या था दावा

एक्स पर न्यूज प्लेटफॉर्म नाम के एक हैंडल से 30 अगस्त को एक पोस्ट की गई। इसमें दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोमा में चले गए हैं। इसमें ट्रंप की मीडिया टीम के एक तथाकथित बयान का भी हवाला दिया गया। एक्स यूजर ने लिखा कि प्रेसीडेंट ट्रंप की मेडिकल टीम का कहना है कि उनकी हालत काफी खराब है। इतना ही नहीं, उनके कोमा में होने की बात भी कही गई।