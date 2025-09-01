US President Donald Trump being in coma what found in Fact check Fact Check: कोमा में डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के खराब स्वास्थ्य की खबरों का सच क्या, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump being in coma what found in Fact check

Fact Check: कोमा में डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के खराब स्वास्थ्य की खबरों का सच क्या

हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर आई थी। इसमें दावा किया गया कि ट्रंप की हालत बेहद खराब है। ट्रंप की मेडिकल टीम के हवाले से कहा गया कि ट्रंप कोमा में चले गए हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनMon, 1 Sep 2025 09:30 PM
share Share
Follow Us on
Fact Check: कोमा में डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के खराब स्वास्थ्य की खबरों का सच क्या

हाल ही में सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर आई थी। इसमें दावा किया गया कि ट्रंप की हालत बेहद खराब है। ट्रंप की मेडिकल टीम के हवाले से कहा गया कि ट्रंप कोमा में चले गए हैं। लेकिन पीटीआई के फैक्ट चेक में यह दावा झूठा निकला। न तो व्हाइट हाउस की तरफ से और न ही किसी अन्य अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ट्रंप की बीमारी को लेकर कोई बात कही गई। इसके अलावा ट्रंप ने एक सितंबर खुद अपने ट्रुथ सोशल पर लगातार एक्टिव रहकर अपनी बीमारी के दावों को झूठा साबित कर दिया।

क्या था दावा
एक्स पर न्यूज प्लेटफॉर्म नाम के एक हैंडल से 30 अगस्त को एक पोस्ट की गई। इसमें दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोमा में चले गए हैं। इसमें ट्रंप की मीडिया टीम के एक तथाकथित बयान का भी हवाला दिया गया। एक्स यूजर ने लिखा कि प्रेसीडेंट ट्रंप की मेडिकल टीम का कहना है कि उनकी हालत काफी खराब है। इतना ही नहीं, उनके कोमा में होने की बात भी कही गई।

जांच में क्या आया सामने
पीटीआई ने इस दावे की पड़ताल की। एक कस्टमाइज्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करके गूगल सर्च किया गया तो पता चला कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से ऐसा दावा किया गया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति की मौत से जुड़े कई दावे भी किए गए। इसके बाद एक अन्य कीवर्ड से गूगल सर्च करके डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य से जुड़ी भरोसेमंद रिपोर्ट्स तलाशी गईं।

इस सर्च में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें ट्रंप के खराब स्वास्थ्य की बात कही गई हो। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप क्रॉनिक वेनस इन्सफिशियंसी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर लग रहे अनुमानों का जिक्र हैं। जिसमें उनके पैरों में सूजन और हाथों पर खरोंच की बात कही गई है।

Donald Trump World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।