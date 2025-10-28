जापान पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने पहली महिला PM के तारीफों के बांधे पुल, बदले में मिला नोबेल वाला भरोसा
संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशिया के दौरे पर हैं जहां उनका शेड्यूल बेहद टाइट है। मंगलवार को उन्होंने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने ताकाइची की जमकर तारीफ की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशिया के दौरे पर हैं। यहां मंगलवार को उन्होंने जापान में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की है। इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है और ट्रंप ने इसकी शुरुआत ताकाइची की तारीफों के साथ की। टोक्यो में जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री से मिलते हुए, जब दोनों ने हाथ मिलाया तो ट्रंप मुस्कुराए और कहा, "यह एक बहुत मजबूत हैंडशेक है।"
ट्रंप की एशिया यात्रा पदभार संभालने के बाद से उनके सबसे अहम दौरों में से एक है। जापान में कुछ ही दिन पहले पदभार संभालने वाली ताकाइची अपने देश के व्यापारिक हितों को संतुलित करते हुए अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने और ट्रंप के साथ सकारात्मक बैठक के लिए उत्सुक हैं। वहीं ट्रंप अमेरिकी टैरिफ में कटौती और अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए व्यापार समझौते के तहत 550 अरब अमेरिकी डॉलर का जापानी निवेश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ताकाइची की भूमिका को बड़ी बात बताया और जापान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि ताकाइची महान प्रधानमंत्रियों में से एक होंगी। अमेरिका को जापान का सबसे अहम सहयोगी बताते हुए ट्रंप ने कहा, “जापान की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा। हम सबसे मजबूत स्तर पर सहयोगी हैं।”
वहीं जापान की पीएम ने कहा है कि जापान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगा। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को बताया कि जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगी। इससे पहले ताकाइची ने ट्रंप की भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने कहा, "इतने कम समय में ही दुनिया में शांति का माहौल बन गया है।" ताकाइची ने आगे कहा, "राष्ट्रपति जी, मैं स्वयं आपसे बहुत प्रभावित और प्रेरित हूं।"
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
