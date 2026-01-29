Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़US President Donald Trump announced seven-day ceasefire between Russia and Ukraine
रूस और यूक्रेन के बीच सात दिनों के लिए सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में एक सप्ताह के लिए हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी सरकार के कामकाज ठप होने पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने गाजा युद्धविराम और यूक्रेन युद्ध के बारे में ताजा अपडेट साझा किया।

Jan 29, 2026 11:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में एक सप्ताह के लिए हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी सरकार के कामकाज ठप होने पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने गाजा युद्धविराम और यूक्रेन युद्ध के बारे में ताजा अपडेट साझा किया। ट्रंप के अनुसार, यह फैसला क्षेत्र में पड़ रही भीषण ठंड के कारण लिया गया है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुतिन से अनुरोध किया था कि वे कीव और अन्य शहरों-कस्बों पर एक सप्ताह तक हमले न करें, और पुतिन ने इस पर सहमति जताई है।

दरअसल, यह सीजफायर मुख्य रूप से कीव सहित यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए है, ताकि अत्यधिक ठंड में लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अन्य सभी बातों के अलावा, उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि इतनी ठंड में उनके शहरों पर मिसाइलें दागी जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि यह बहुत अच्छी बात है। यूक्रेन को इस पर लगभग विश्वास नहीं हो रहा था और वे इसे सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे बहुत बुरी स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं।

दरअसल, यूक्रेन में इस वक्त तेज शीत लहर चल रही है और तापमान -27 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने फरवरी में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी दी है। यूक्रेन के जलवायु केंद्र के अनुसार, 1 से 3 फरवरी की रातों में अधिकांश इलाकों में तापमान -20 से -27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्थानीय समाचारों के मुताबिक, कीव, चेर्निहिव, ज़ाइटॉमिर, रिव्ने, सूमी, पोल्टावा और खार्किव क्षेत्रों के साथ-साथ कीव शहर में भी तापमान -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दिन का तापमान लगभग -15 से -22 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

इस बीच, रूस में भी तापमान लगातार गिर रहा है। सुदूर पूर्व में पिछले सप्ताह एशिया में आए शीत तूफान के कारण पिछले 60 वर्षों में सबसे भारी बर्फबारी हुई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों ने कहा कि यह मौसम आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवा की लहरों से जुड़ा है, जो एक साथ पूर्वी रूस और एशिया को प्रभावित कर रही है, जबकि दूसरी लहर पूर्वी यूरोप को प्रभावित कर रही है।

