वाइट हाउस में गूंजेगी शहनाइयां, ट्रंप ने बेटे की सगाई का किया ऐलान; कौन हैं होने वाली दुल्हनिया?

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता ने भी सगाई की पुष्टि की है। यह जोड़ी 2024 से सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के साथ देखी जा रही थी। दोनों पाम बीच में कई कार्यक्रमों और कई पारिवारिक आयोजनों में भी साथ नजर आए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास वाइट हाउस में जोड़ ही शहनाइयों की धुनें गूंजती सुनाई देंगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की सगाई का एलान किया है। उन्होंने सोमवार को वाइट हाउस में आयोजित क्रिसमस रिसेप्शन के दौरान यह खुशखबरी खुद साझा की है। ट्रंप ने बताया है कि ट्रंप जूनियर पाम बीच की जानी-मानी सोशलाइट बेटिना एंडरसन से शादी रचाने जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान यह खास घोषणा की। सोशल मीडिया पर मौके की कुछ तस्वीरें और विडियोज भी सामने आए हैं। एक वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति मंच से किनारे हटते दिखे, जिसके बाद ट्रंप जूनियर अपनी मंगेतर बेटिना एंडरसन के साथ सामने आए। वहीं वहां मौजूद मेहमानों ने तालियों से दोनों का जोरदार स्वागत किया।

इस दौरान 47 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन ने लोगों को संबोधित भी किया। ट्रंप जूनियर ने 'हां' कहने के लिए बेटिना को धन्यवाद दिया। वहीं बेटिना एंडरसन ने वाइट हाउस में रिसेप्शन आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह वीकेंड उनकी जिंदगी का सबसे यादगार समय रहा और वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती हैं।

कौन हैं दुल्हनियां? रिपोर्ट्स के मुताबिक 39 वर्षीय बेटिना एंडरसन समाजसेवी हैरी लॉय एंडरसन जूनियर और इंगर एंडरसन की बेटी हैं। वह फ्लोरिडा में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बेटिना और ट्रंप जूनियर की यह जोड़ी 2024 से सार्वजनिक रूप से देखी जा रही थी। दोनों पाम बीच में कई कार्यक्रमों और ट्रंप परिवार के कई आयोजनों में भी साथ नजर आए थे।