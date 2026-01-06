पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन मुझसे खुश नहीं; ट्रंप ने वजह भी बताई

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। ट्रंप ने हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट में अपने संबोधन के दौरान यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इस पर मैंने कहा—हां। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह पूरी बातचीत कब और कहां हुई।

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। वह मुझसे उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि अब उन्हें काफी टैरिफ देना पड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी है। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क शामिल है।

इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अपाचे हेलिकॉप्टर की वजह से भारत कई सालों से मेरे पास आ रहा है। हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलिकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है।