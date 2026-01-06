Hindustan Hindi News
पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन मुझसे खुश नहीं; ट्रंप ने वजह भी बताई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं।

Jan 06, 2026 10:57 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। ट्रंप ने हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट में अपने संबोधन के दौरान यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इस पर मैंने कहा—हां। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह पूरी बातचीत कब और कहां हुई।

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। वह मुझसे उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि अब उन्हें काफी टैरिफ देना पड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी है। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क शामिल है।

इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अपाचे हेलिकॉप्टर की वजह से भारत कई सालों से मेरे पास आ रहा है। हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलिकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है।

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भी भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वे ( भारत ) मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं।

