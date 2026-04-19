ईरान पर हमले की तैयारी में US? हाई लेवल बैठक के बाद गोल्फ खेलने निकल गए ट्रंप
ईरान द्वारा होर्मुज को दोबारा बंद करने और जहाजों पर फायरिंग की खबरों के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक आयोजित की गई।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर जारी वैश्विक तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गंभीर संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद चुप्पी साध ली है। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो मिलिट्री विकल्प पर फिर से विचार किया जा सकता है।
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालबाफ ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेहरान का दबदबा कायम है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म नहीं की तो इस मार्ग से होने वाले आवाजाही पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गालबाफ ने उन अमेरिकी प्रयासों का भी निर्णायक रूप से मुकाबला करने का दावा किया, जो समुद्र से माइन्स (समुद्री बारूद) हटाने के लिए किए जा रहे थे। उन्होंने इसे मौजूदा युद्धविराम का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि गालबाफ का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों का सीधा खंडन है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमेरिकी सहायता से माइन्स हटा रहा है।
सिचुएशन रूम में बैठक और ट्रंप की चुप्पी
ईरान द्वारा होर्मुज को दोबारा बंद करने और जहाजों पर फायरिंग की खबरों के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। हैरानी की बात यह रही कि इतनी गंभीर चर्चा के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया और वे गोल्फ खेलने निकल गए। इससे पहले दिन में उन्होंने ईरान के रुख को हल्के में लेते हुए कहा था कि तेहरान होर्मुज के मुद्दे पर थोड़ा चालाकी दिखा रहा है।
यह भी बता दें कि वाइट हाउस के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि अमेरिका ईरान से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें संभावित सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए मिलर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ चल रही बातचीत को आकार देने में पूरी तरह से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने को स्वीकार नहीं करेगा।
समुद्र में बढ़ता जोखिम
ईरानी विदेश मंत्री अराघची के पहले के दावों के विपरीत, अब जमीनी स्थिति यह है कि ईरान ने इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली है। जहाजों पर फायरिंग की घटनाओं और समुद्री माइन्स के खतरे ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।