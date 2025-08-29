US Police shoot dead Sikh man performing gatka on LA road watch video सड़क पर गतका कर रहा था सिख व्यक्ति, US पुलिस ने गोली से उड़ा दिया; हैरान करने वाला वीडियो, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़US Police shoot dead Sikh man performing gatka on LA road watch video

सड़क पर गतका कर रहा था सिख व्यक्ति, US पुलिस ने गोली से उड़ा दिया; हैरान करने वाला वीडियो

आखिरकार फिगुएरोआ और 12वीं स्ट्रीट के पास उनकी गाड़ी रुक गई। पुलिस का कहना है कि गुरप्रीत सिंह ने मचेटे के साथ अधिकारियों की ओर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लॉस एंजिल्सFri, 29 Aug 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
सड़क पर गतका कर रहा था सिख व्यक्ति, US पुलिस ने गोली से उड़ा दिया; हैरान करने वाला वीडियो

लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में क्रिप्टो.कॉम एरेना के पास जुलाई में हुए एक नाटकीय पुलिस एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। इसमें एक 35 वर्षीय सिख गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने गोली मार दी थी। यह घटना 13 जुलाई की सुबह फिगुएरोआ स्ट्रीट और ओलंपिक बुलेवार्ड के व्यस्त चौराहे पर हुई, जहां कई लोगों ने 911 पर कॉल कर एक व्यक्ति द्वारा बड़ी तलवार (मचेटे) लहराने की सूचना दी थी। लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग (एलएपीडी) ने गुरुवार को इस घटना का फुटेज अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया, जिसमें गुरप्रीत सिंह सड़क के बीच में पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गतका करते नजर आ रहे हैं।

एलएपीडी के अनुसार, गुरप्रीत सिंह ने अपनी कार सड़क के बीच में छोड़ दी थी और आक्रामक तरीके से मचेटे को लहरा रहे थे। एक समय पर उन्होंने अपनी जीभ को हथियार से काटने की कोशिश भी की। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने बार-बार उन्हें हथियार छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गुरप्रीत सिंह ने इन आदेशों का पालन नहीं किया।

इसके बाद, गुरप्रीत सिंह अपनी कार में वापस गए, एक पानी की बोतल निकाली और उसे पुलिस की ओर फेंक दिया। फिर वे मचेटे को खिड़की से बाहर लहराते हुए कार चलाकर भाग गए। पुलिस ने गुरप्रीत सिंह का पीछा किया, जिस दौरान उन्होंने कथित तौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाई और एक पुलिस वाहन से टकरा गए।

आखिरकार फिगुएरोआ और 12वीं स्ट्रीट के पास उनकी गाड़ी रुक गई। पुलिस का कहना है कि गुरप्रीत सिंह ने मचेटे के साथ अधिकारियों की ओर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की। गोली लगने के बाद सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। एलएपीडी ने बताया कि घटनास्थल से दो फुट लंबा मचेटे बरामद किया गया। इस घटना में कोई पुलिस अधिकारी या आम नागरिक घायल नहीं हुआ।

एलएपीडी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, और जारी किए गए वीडियो में स्थिति की गंभीरता और पुलिस की कार्रवाई को दर्शाया गया है। यह घटना स्थानीय समुदाय और सिख संगठनों में चर्चा का विषय बन गई है, जो पुलिस के बल प्रयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं की गलतफहमी से संबंधित सवाल उठा रहे हैं।

Viral Video International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।