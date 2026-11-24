भारत पर फिर लटकी टैरिफ की तलवार, चीन समेत कई देश भी ट्रंप के निशाने पर
भारत के ऊपर एक बार फिर से टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने भारत ही नहीं, चीन समेत कई देशों को निशाने पर ले रखा है। हालांकि यह टैरिफ कितना होगा और कब लगेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
अमेरिका एक बार फिर से भारत पर हैवी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीन और कई देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन घरेलू उद्योगों के लिए विदेशी समर्थन, जिसे वो गलत मानता है, उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार के मुताबिक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि उस औद्योगिक सब्सिडी की जांच में जुटे हैं, जो चीन, यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों की तरफ से मिली है। अनुमान है कि वह इसी हफ्ते इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। हालांकि नतीजों के ऐलान के समय में बदलाव हो सकता है।
अमेरिका को फायदा पहुंचाने की मंशा
ट्रंप प्रशासन के मुताबिक यह जांच घरेलू औद्योगिक उत्पादन के लिए सरकार के समर्थन और विदेशों में अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता को लेकर है। अमेरिका के मुताबिक ऐसी नीतियां विदेशी निर्माताओं को फायदा और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे अमेरिकी उद्योगों का कॉम्पटीशन कमजोर हो सकता है। अपेक्षित घोषणा उन अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है जिनकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने अभी तक प्रस्तावित टैरिफ दरों, या उनके लागू होने के समय का खुलासा नहीं किया है।
हो रही है सख्त निगरानी
चीन उन मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जिन पर निगरानी रखी जा रही है। वजह, अमेरिका, चीन के साथ कठोर व्यापार नीति अपनाए हुए है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनकी व्यापक जांच की जा रही है, इसके साथ ही यूरोपीय संघ और 14 अन्य राष्ट्र भी शामिल हैं। इस कदम से ट्रम्प प्रशासन के प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ व्यापार विवादों में एक और मोर्चा खुल सकता है। हाई टैरिफ से अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन, निर्माता और लक्षित अर्थव्यवस्थाओं में काम करने वाले निर्यातकों पर असर पड़ सकता है।
ताजा मामला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन अपने आर्थिक और व्यापार नीति को बचाने के लिए टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि कोई भी नया टैरिफ पहले से ही बदलते अमेरिकी व्यापार नियमों व्यापारिक साझेदारों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है।
हाल ही में हुई थी पीएम मोदी से मुलाकात
हालांकि यह सब तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग-अलग मौकों पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की तारीफ की थी।
जिनपिंग से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपसे हमारे किसानों के लिए कुछ और अधिक करने का अनुरोध करूंगा। वहीं, जिनपिंग ने कहा कि ट्रंप के प्रयासों को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं की यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। इस साल ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच यह तीसरी महत्वपूर्ण मुलाकात थी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर मतभेद हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।