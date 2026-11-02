US में बीच शहर मिसाइल की तरह आ गिरा जेट, सभी यात्रियों की मौत; क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील
हादसे में दर्जनों लोगों की जानें बाल बाल बच गईं। सामने आए वीडियोज में देखा जा सकता है कि कैसे जेट क्रैश होते ही आग का गोला बन गई और पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। सभी यात्रियों की मौत की खबर है।
अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में रविवार को बेहद भीषण हादसा हो गया है। यहां एक बिजनेस जेट क्रैश होने से कई लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक यहां नौ लोगों को लेकर जा रहा एक बिजनेस जेट मिसाइल की तरह सीधे रिहायशी इलाके में जा गिरा। गिरते ही जेट भयावह आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई।
हादसा पाम बीच काउंटी के क्रेस्टहेवन के पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कई और जानें जा सकती थीं क्योंकि विमान पास के घरों से टकराने से बाल-बाल बच गया। हालांकि विमान अब भी एक बेहद व्यस्त सड़क पर गिरा है। गिरते ही यहां जोरदार धमाका हुआ। हादसे की कई तस्वीरें और विडियोज भी सामने आई हैं जिसमें पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें