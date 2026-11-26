अमेरिकी अधिकारियों ने कांग्रेस को बताया कि चीन ने एलिस हुआंग को Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग की जासूसी करने का आदेश नहीं दिया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अधिकारियों ने कांग्रेस के स्टाफ को यह जानकारी दी।

चीन ने एलिस को जेन्सेन हुआंग की जासूसी करने का आदेश दिया था? इस सवाल का जवाब मिल गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कांग्रेस के स्टाफ को एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दी। उन्होंने साफ बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने चीनी टेक एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग को Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग की जासूसी करने का आदेश दिया था। यह जानकारी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई है। यह ब्रीफिंग जेन्सेन हुआंग के Nvidia CEO पद पर वापस आने के ठीक एक दिन बाद हुई। जेन्सेन ने शादी के बाहर रिश्तों के आरोपों के चलते 11 दिन पहले पद छोड़ दिया था और फिर उन्हें वापस बहाल कर दिया गया।

कोई सबूत नहीं कि एलिस को जासूसी के लिए भर्ती किया ब्रीफिंग से जुड़े लोगों ने WSJ को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने कांग्रेस स्टाफ को स्पष्ट किया कि चीन की खुफिया एजेंसियों ने एलिस को Nvidia में घुसपैठ करने या जेन्सेन की जासूसी करने के लिए नहीं भर्ती किया था। अधिकारियों के पास मौजूद सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जेन्सेन और एलिस के बीच रिश्ता मुख्य रूप से रोमांटिक था।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि एलिस चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) के संपर्क में थी। MSS ने एलिस से संपर्क किया और उससे कुछ जानकारी मांगी थी। उन्होंने चीनी कानूनों का हवाला दिया, जिनके तहत देश के लोग खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, एलिस जेन्सेन के साथ अफेयर के दौरान भी MSS के संपर्क में बनी रही।

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों को अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि एलिस ने चीनी खुफिया एजेंसी को कोई महत्वपूर्ण या संवेदनशील खुफिया जानकारी दी हो।

अधिकारियों में राय अलग-अलग वहीं, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चीनी खुफिया एजेंसी के साथ कोई भी जानकारी साझा करना जासूसी की श्रेणी में आता है। दूसरी ओर, कुछ अधिकारियों का मानना है कि एलिस का MSS से संपर्क ज्यादातर परिस्थितियों की वजह से था। उन्होंने बताया कि चीन में कई बिजनेस लीडर्स को अक्सर देश के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाता है।

जांच जारी है अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या एलिस और जेन्सेन के रिश्ते का अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल का उल्लंघन करके Nvidia चिप्स की चीन में कथित अवैध तस्करी पर कोई असर पड़ा है। साथ ही, Nvidia का बोर्ड भी इस पूरे मामले की अपनी जांच जारी रखे हुए है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जे क्लेटन ने Nvidia बोर्ड से इस जांच को आगे बढ़ाने को कहा था।

कांग वेई का जिक्र ब्रीफिंग में कांग वेई के नाम पर भी चर्चा हुई। एलिस और कांग दोनों को जानने वाले कई लोगों ने कथित तौर पर उन्हें पति-पत्नी बताया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कांग वेई के बारे में कहा कि वह MSS का एसेट था और अक्सर चीनी खुफिया सर्विस के संपर्क में रहता था।