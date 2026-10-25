फादर्स डे के डिलीट ट्वीट और 'वो' आरोप; क्या इल्हान उमर ने अपने भाई से की शादी?
अमेरिकी सांसद इल्हान उमर का 2013 का फादर्स डे वाला डिलीट किया पोस्ट एक बार फिर सामने आ गया है। यह पोस्ट उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री की फेडरल जांच के बीच वायरल हो रहा है।
अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 2013 का एक डिलीट किया हुआ फादर्स डे पोस्ट और हाल की कोर्ट फाइलिंग में उनके नाम का जिक्र आने से आरोप फिर से तेज हो गए हैं। इन आरोपों का संबंध उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री और पहचान से जुड़ी जांच से है।
2013 का फादर्स डे पोस्ट क्या था?
वेब आर्काइव के रिकॉर्ड के मुताबिक, जून 2013 में इल्हान उमर ने फादर्स डे पर एक पोस्ट लिखा था। उसमें उन्होंने अपने पिता को 'नूर सईद' कहा था। पोस्ट में लिखा था कि मेरे आबो नूर सईद को फादर्स डे की शुभकामनाएं। मुझे सबसे अच्छा पिता देने के लिए मैं अल्लाह की हमेशा आभारी रहूंगी।
हालांकि यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उमर के प्रवक्ता ने कहा कि पोस्ट इसलिए हटाया गया क्योंकि परिवार को धमकियां मिलने लगी थीं। 'नूर सईद' नाम उमर के पहले पति अहमद नूर सईद एल्मी के नाम से काफी मिलता-जुलता है। उमर ने 2009 में उनसे शादी की थी। यह समानता ही मुख्य वजह है कि पुराना पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है।
नामों का मेल और आरोपों का इतिहास
दूसरी तरफ, कई आधिकारिक रिकॉर्ड में उमर के स्वर्गीय पिता का नाम नूर उमर मोहम्मद बताया गया है। इनमें कांग्रेसनल ब्लैक कॉकस का 2020 का एक मेमोरियल पोस्ट भी शामिल है। उमर के ऑफिस ने पहले कहा था कि 'नूर सईद' उनके पिता का बचपन का निकनेम था। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, यह मुद्दा नया नहीं है। डेली कॉलर ने 2019 में ही इस 2013 के पोस्ट पर रिपोर्ट की थी। उस समय भी उमर पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाई से शादी की थी ताकि उसे अमेरिका में इमिग्रेशन स्टेटस मिल सके। उमर ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।
कोर्ट फाइलिंग में नया नाम
विवाद और गहरा तब हुआ जब 21 अक्टूबर को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में जमा की गई एक फाइलिंग में उमर को 'इल्हान नूर सईद एल्मी उर्फ इल्हान अब्दुल्लाही उमर' लिखा गया। यह फाइलिंग उनके वाशिंगटन डीसी वाले घर की फेडरल तलाशी से जुड़े रिकॉर्ड खोलने की मांग के सिलसिले में की गई थी। फाइलिंग में यह साफ नहीं बताया गया कि दोनों नामों के बीच क्या संबंध है। इसमें यह भी साबित नहीं होता कि उमर ने पहचान संबंधी कोई गलत काम किया।
जांच से जुड़े दो लोगों ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि 'इल्हान नूर सईद एल्मी' उमर का कानूनी नाम हो सकता है। लेकिन उमर के ऑफिस ने इस बात पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनका नाम हमेशा इल्हान उमर रहा है।
घर की तलाशी
12 अक्टूबर को उमर के वाशिंगटन वाले घर की फेडरल तलाशी ली गई थी। यह तलाशी कानूनी वारंट के तहत हुई। जांच का संबंध उन आरोपों से है कि जब परिवार 1995 में सोमालिया से अमेरिका आया था, तो उमर या उनके स्वर्गीय पिता ने इमिग्रेशन पेपर्स में गलत जानकारी दी थी। उमर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने तलाशी को राजनीतिक दबाव और धमकी बताया है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि वे वाशिंगटन में अपना घर छोड़ने की योजना बना रही हैं।
उमर की शादियां और जवाब
उमर ने 2009 में अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की थी। 2017 में उनसे तलाक हो गया। इसके बाद 2018 में उन्होंने कानूनी रूप से अहमद हिरसी से शादी कर ली। उमर ने बार-बार कहा है कि उन्होंने अपने भाई से शादी नहीं की। एमएस नोउ के होस्ट क्रिस हेस के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इन आरोपों को 'पागलपन' बताया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जानकारी में नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। मेरा नाम हमेशा इल्हान उमर रहा है।
क्या बोले ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उमर से कांग्रेस से इस्तीफा देने की मांग की है। कोर्ट फाइलिंग सार्वजनिक होने के बाद उन्होंने आइडेंटिटी फ्रॉड के आरोपों को फिर से उठाया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने सर्च वारंट और संबंधित रिकॉर्ड जारी करने की मांग का जवाब देने के लिए और समय मांगा है। सरकार का कहना है कि सर्च पूरी तरह से पूरी होने के बाद ही और अपडेट दिया जा सकता है। अभी तक उमर पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया गया है। पोस्ट में नाम की समानता और कोर्ट फाइलिंग में अतिरिक्त नाम आने से यह साबित नहीं होता कि उमर ने धोखाधड़ी की या अपने भाई से शादी की। जांच अभी जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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