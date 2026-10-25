फादर्स डे के डिलीट ट्वीट और 'वो' आरोप; क्या इल्हान उमर ने अपने भाई से की शादी?

अमेरिकी सांसद इल्हान उमर का 2013 का फादर्स डे वाला डिलीट किया पोस्ट एक बार फिर सामने आ गया है। यह पोस्ट उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री की फेडरल जांच के बीच वायरल हो रहा है।

अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 2013 का एक डिलीट किया हुआ फादर्स डे पोस्ट और हाल की कोर्ट फाइलिंग में उनके नाम का जिक्र आने से आरोप फिर से तेज हो गए हैं। इन आरोपों का संबंध उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री और पहचान से जुड़ी जांच से है।

2013 का फादर्स डे पोस्ट क्या था? वेब आर्काइव के रिकॉर्ड के मुताबिक, जून 2013 में इल्हान उमर ने फादर्स डे पर एक पोस्ट लिखा था। उसमें उन्होंने अपने पिता को 'नूर सईद' कहा था। पोस्ट में लिखा था कि मेरे आबो नूर सईद को फादर्स डे की शुभकामनाएं। मुझे सबसे अच्छा पिता देने के लिए मैं अल्लाह की हमेशा आभारी रहूंगी।

हालांकि यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया गया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उमर के प्रवक्ता ने कहा कि पोस्ट इसलिए हटाया गया क्योंकि परिवार को धमकियां मिलने लगी थीं। 'नूर सईद' नाम उमर के पहले पति अहमद नूर सईद एल्मी के नाम से काफी मिलता-जुलता है। उमर ने 2009 में उनसे शादी की थी। यह समानता ही मुख्य वजह है कि पुराना पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है।

नामों का मेल और आरोपों का इतिहास दूसरी तरफ, कई आधिकारिक रिकॉर्ड में उमर के स्वर्गीय पिता का नाम नूर उमर मोहम्मद बताया गया है। इनमें कांग्रेसनल ब्लैक कॉकस का 2020 का एक मेमोरियल पोस्ट भी शामिल है। उमर के ऑफिस ने पहले कहा था कि 'नूर सईद' उनके पिता का बचपन का निकनेम था। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

दरअसल, यह मुद्दा नया नहीं है। डेली कॉलर ने 2019 में ही इस 2013 के पोस्ट पर रिपोर्ट की थी। उस समय भी उमर पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाई से शादी की थी ताकि उसे अमेरिका में इमिग्रेशन स्टेटस मिल सके। उमर ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।

कोर्ट फाइलिंग में नया नाम विवाद और गहरा तब हुआ जब 21 अक्टूबर को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में जमा की गई एक फाइलिंग में उमर को 'इल्हान नूर सईद एल्मी उर्फ इल्हान अब्दुल्लाही उमर' लिखा गया। यह फाइलिंग उनके वाशिंगटन डीसी वाले घर की फेडरल तलाशी से जुड़े रिकॉर्ड खोलने की मांग के सिलसिले में की गई थी। फाइलिंग में यह साफ नहीं बताया गया कि दोनों नामों के बीच क्या संबंध है। इसमें यह भी साबित नहीं होता कि उमर ने पहचान संबंधी कोई गलत काम किया।

जांच से जुड़े दो लोगों ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि 'इल्हान नूर सईद एल्मी' उमर का कानूनी नाम हो सकता है। लेकिन उमर के ऑफिस ने इस बात पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनका नाम हमेशा इल्हान उमर रहा है।

घर की तलाशी 12 अक्टूबर को उमर के वाशिंगटन वाले घर की फेडरल तलाशी ली गई थी। यह तलाशी कानूनी वारंट के तहत हुई। जांच का संबंध उन आरोपों से है कि जब परिवार 1995 में सोमालिया से अमेरिका आया था, तो उमर या उनके स्वर्गीय पिता ने इमिग्रेशन पेपर्स में गलत जानकारी दी थी। उमर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने तलाशी को राजनीतिक दबाव और धमकी बताया है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि वे वाशिंगटन में अपना घर छोड़ने की योजना बना रही हैं।

उमर की शादियां और जवाब उमर ने 2009 में अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की थी। 2017 में उनसे तलाक हो गया। इसके बाद 2018 में उन्होंने कानूनी रूप से अहमद हिरसी से शादी कर ली। उमर ने बार-बार कहा है कि उन्होंने अपने भाई से शादी नहीं की। एमएस नोउ के होस्ट क्रिस हेस के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इन आरोपों को 'पागलपन' बताया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जानकारी में नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। मेरा नाम हमेशा इल्हान उमर रहा है।