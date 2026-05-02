अमेरिका के बिना क्या होगा? यूरोप को सता रहा सुरक्षा का डर, NATO का बयान आया सामने

ट्रंप द्वारा जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने के फैसले के बाद नाटो की तरफ से बयान आया है। नाटो की प्रवक्ता हार्ट ने कहा कि इस फैसले के बाद यूरोपीय देशों को अपने सैन्य खर्च को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इससे नाटो और मजबूत होगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में तैनात 5000 यूएस सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। ट्रंप की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है कि जब ईरान युद्ध की वजह से जर्मनी के चांसलर मर्त्ज और ट्रंप के बीच में लगातार बयानबाजी हो रही है। मर्त्ज ने ईरान युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया, तो वहीं ट्रंप ने उन पर निशाना साधते हुए उन्हें अपने टूटे हुए देश पर ध्यान देने के लिए कह दिया। इन सब बातों के बीच अब यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। नाटो की प्रवक्ता ने इस मुद्दे को लेकर बयान भी जारी किया है।

नाटो प्रवक्ता हार्ट ने जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के फैसले के प्रभाव का आंकलन करने की बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घटनाक्रम के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनी सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ेगी। इससे इन देशों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "हम जर्मनी में सैन्य तैनाती को लेकर अमेरिका के फैसले के विवरण को समझने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। यह घटनाक्रम इस बात पर जोर देता है कि यूरोप को अब अपनी रक्षा में और अधिक निवेश जारी रखना चाहिए। यह हमारी साझा सुरक्षा योजना का हिस्सा है। हम पहले से ही इसमें अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब इसमें और तेजी लानी होगी।"

बात को आगे बढ़ाते हुए हार्ट ने कहा कि यूरोपीय देशों की सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत होने से नाटो संगठन और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा, "एक मजबूत यूरोप, मजबूत नाटो बनाने में सहयोग देगा। इससे यूरोप की डिफेंस क्षमता बढ़ेगी।"

जर्मनी ने कहा- हमें पहले से अनुमान था नाटो की तरफ से इस बयान के आने के पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी अमेरिकी सैनिकों को लेकर ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोपी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से दोनों पक्षों को लाभ हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने इनको वापस बुलाने का फैसला किया है। यह पहले से ही अनुमानित था कि अमेरिका, जर्मनी सहित यूरोप से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। इसलिए यूरोपीय सहयोगियों को अपनी सुरक्षा की और अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

नाटो पर सख्त रहा है ट्रंप का रुख अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो सहयोगियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों के ऊपर नाटो में सैन्य खर्च बढ़ाने का दबाव डाला था। इसके बाद इन देशों ने सैन्य खर्च बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए, तो उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ अपने तल्ख रवैए को बरकरार रखा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद यूरोपीय देश और अमेरिका आमने-सामने आ गए। यूक्रेन युद्ध, ईरान युद्ध की घटनाओं के बीच में तमाम ऐसे मामले हुए, जिनकी वजह से सहयोगी की भूमिका में रहने वाले यह देश विरोध में खड़े हो गए।