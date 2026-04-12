कितना खतरनाक है अमेरिकी नेवी का सबसे महंगा सर्विलांस ड्रोन, जो होर्मुज के ऊपर हो गया गायब
MQ-4C Triton अमेरिकी नेवी का सबसे एडवांस्ड मानवरहित निगरानी ड्रोन है। ट्राइटन एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला समुद्री निगरानी ड्रोन है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की लगातार निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है
MQ-4C Triton Drone: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल हो गई। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने पर सहमति नहीं बन सकी। एक बार फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। युद्धविराम से पहले अमेरिका व ईरान ने एक-दूसरे के ठिकाने पर कई हमले किए थे, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका के कई फाइटर जेट्स को ईरान ने हवा में ही मार गिराया है। इस बीच, पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव तब और बढ़ गया, जब अमेरिकी नेवी का सबसे महंगा सर्विलांस ड्रोन MQ-4C Triton अचानक होर्मुज के ऊपर गायब हो गया। इससे अटकलें लगने लगीं कि कहीं ईरान ने तो नहीं मार गिराया। फ्लाइट गतिविधियों को ट्रैक करने वाली फ्लाइटरडार वेबसाइट में ड्रोन नीचे की ओर आता दिखा, लेकिन फिर बाद में वहां से आगे ट्रैक नहीं हो सका। अमेरिका का जो सर्विलांस ड्रोन गायब हुआ है, आइए उसके खासियत के बारे में जानते हैं।
कितना खतरनाक है सर्विलांस ड्रोन MQ-4C Triton
MQ-4C Triton अमेरिकी नेवी का सबसे एडवांस्ड मानवरहित निगरानी ड्रोन है। ट्राइटन एक ऊंची उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला समुद्री निगरानी ड्रोन है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की लगातार निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह अक्सर P-8A Poseidon विमान के साथ मिलकर काम करता है। 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने और 7,400 नॉटिकल मील की रेंज रखने में सक्षम यह ड्रोन, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की खुफिया जानकारी के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका खो जाना, 2018 में बेड़े में शामिल होने के बाद से इस प्रकार के ड्रोन का पहला 'कॉम्बैट लॉस' (युद्ध के दौरान नुकसान) होगा, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी हवाई संपत्तियों को हाल ही में हुए नुकसान की समस्या और भी बढ़ जाएगी। यह अमेरिकी नेवी का सबसे महंगा सर्विलांस ड्रोन है, जिसकी कीमत 200 मिलियन डॉलर है। यह इतना खतरनाक है कि हजारों फीट की ऊंचाई से किसी बाज की तरह नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है और दुश्मनों के पल-पल के अपडेट्स अमेरिकी नौसेना तक पहुंचाता रहता है। ऐसे में अगर, ईरान ने बिल्कुल भी अमेरिका के खिलाफ हलचल की तो यह ड्रोन तुरंत उसके बारे में नेवी को बता देगा।
तेजी से नीचे की तरफ गिरा ड्रोन
होर्मुज के ऊपर एक मिशन के दौरान यूनिवर्सल '7700' डिस्ट्रेस कोड भेजने के बाद अमेरिकी नेवी का सर्विलांस ड्रोन रडार से गायब हो गया था। फ्लाइट डेटा से पता चला कि ईरानी हवाई क्षेत्र की ओर हल्का सा मुड़ने के बाद, कुछ ही सेकंड में यह 50,000 फीट से तेजी से नीचे गिरकर 10,000 फीट से भी कम ऊंचाई पर आ गया। यह विमान तीन घंटे की निगरानी के बाद इटली के सिगोनेला में अपने बेस पर लौट रहा था, तभी यह गायब हो गया। इस घटना से यह अटकलें लगने लगीं कि क्या इसे मार गिराया गया था या इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ड्रोन क्रैश हो गया या उसे किसी ईरानी मिसाइल से मार गिराया गया, या फिर वह किसी तरह बचकर अपने बेस पर वापस पहुंच गया। यह एक बड़ा ड्रोन है, जिसके पंखों का फैलाव Boeing 737 एयरलाइनर से भी ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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