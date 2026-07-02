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अरब सागर में इमरजेंसी में उतरा अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर, अचानक एक चालक गायब

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका में एक सैन्य घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर है कि अरब सागर में लैंडिंग के बाद से ही एक हेलीकॉप्टर के चालक दल में शामिल 1 सदस्य गायब है। फिलहाल, घटना की वजह साफ नहीं हुई है।

अरब सागर में इमरजेंसी में उतरा अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर, अचानक एक चालक गायब

अमेरिकी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर को अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। खास बात है कि इस लैंडिंग के बाद से ही चालक दल का एक सदस्य गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है। अब तक इस आपातकाल लैंडिंग की वजह साफ नहीं हो सकी है। खास बात है कि हेलीकॉप्टर में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से तीन को बचा लिया गया है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, MH-60S सी हॉक ने अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। यह विमान यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश युद्धपोत पर तैनात था। अमेरिकी नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड ने लिखा, ‘1 जुलाई को सुबह 3:30 बजे, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर तैनात एक MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर के पायलटों को आपातकालीन स्थिति में अरब सागर में पानी पर लैंडिंग करनी पड़ी।’ फिलहाल, इस आपातकाल लैंडिंग को लेकर जांच शुरू हो चुकी है।

4 में से 3 मिले

नौसेना ने कहा, 'ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह इमरजेंसी किसी दुश्मन की कार्रवाई की वजह से हुई थी।' उन्होंने बताया, 'हेलीकॉप्टर के चार क्रू सदस्यों में से तीन को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश पर उनकी हालत स्थिर है।' आगे जानकारी दी गई, 'क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना के संसाधन फिलहाल लापता चल रहे अन्य क्रू सदस्य की तलाश कर रहे हैं।'

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खतरनाक है पानी पर लैंडिंग

रॉयटर्स के अनुसार, पानी पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग बेहद जोखिम भरी होती है, यहां तक कि माहिर पायलटों के लिए भी। इसकी वजह यह है कि हेलीकॉप्टर का ऊपरी हिस्सा काफी भारी होता है, जिससे पानी में डूबते ही उसके तुरंत पलट जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा इस इलाके में तैनात अमेरिकी सैनिक भी पूरी तरह चौकन्ने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम होने के बावजूद बीच-बीच में अचानक हिंसक झड़पें होती रहती हैं।

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नए दौर की बातचीत

ईरान और अमेरिका ने कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोहा में परोक्ष वार्ता का एक नया दौर शुरू किया है। चारों पक्षों में यह चर्चा स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद के पहले दौर के कुछ दिनों बाद हो रही है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पिछले महीने किए गए समझौते को लागू करना है। इसमें विशेष रूप से ईरान की रोकी गयी संपत्तियों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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