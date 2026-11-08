ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है अमेरिका, 20 सैनिकों की बना दी स्पेशल टास्क फोर्स
टास्क फोर्स का मुख्यालय फ्लोरिडा में होगा। टीम अमेरिकी सरकार की अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद ईरान की जमीन से लगने वाली सीमाओं पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा।
अमेरिका ने ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए जमीन के रास्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। अमेरिकी सेना 20 लोगों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाने जा रही है। यह टीम उन रास्तों की पहचान करेगी, जिनका इस्तेमाल ईरान में हथियारों और प्रतिबंधित सामान की सप्लाई के लिए किया जाता है। इस कदम से ईरान पर अमेरिकी दबाव और बढ़ सकता है। यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच पिछले 8 महीने से जारी युद्ध के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंध को और व्यापक बनाएगी। अमेरिका का कहना है कि वह ईरान की हथियार भेजने और अपने हथियार कारखानों को दोबारा शुरू करने की क्षमता को सीमित करना चाहता है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसे लेकर बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि नई टास्क फोर्स का काम ईरान की आतंकवाद को आर्थिक मदद देने, हथियार कारखानों को फिर से तैयार करने और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की क्षमता को और सीमित करना होगा। इस टीम में सैन्य और असैन्य दोनों तरह के अधिकारी शामिल होंगे। इसका मुख्यालय फ्लोरिडा में होगा। टीम अमेरिकी सरकार की अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद ईरान की जमीन से लगने वाली सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा।
टास्क फोर्स के पास किस तरह के होंगे हथियार
अमेरिकी सेना के मुताबिक, टास्क फोर्स मॉडर्न हथियार प्रणालियों, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक, प्रतिबंधित सामान और अवैध कमाई के स्रोतों की आवाजाही रोकने के उपाय तलाशेगी। दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक से मतलब ऐसी तकनीक से है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में किया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि इन रास्तों के जरिए ईरान तक हथियार और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाई जाती है। नई व्यवस्था के तहत इन सप्लाई मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इससे ईरान के हथियार कार्यक्रम और सैन्य जरूरतों के लिए सामान जुटाना मुश्किल हो सकता है।
अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में ही ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी थी। यह कदम ईरान की ओर से रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सीमित करने के जवाब में उठाया गया था। इस समुद्री रास्ते से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान की पाबंदियों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते ईरान का करीब 25 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात रुक गया है। अब अमेरिका जमीन के रास्तों पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें