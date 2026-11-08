ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है अमेरिका, 20 सैनिकों की बना दी स्पेशल टास्क फोर्स

टास्क फोर्स का मुख्यालय फ्लोरिडा में होगा। टीम अमेरिकी सरकार की अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद ईरान की जमीन से लगने वाली सीमाओं पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा।

अमेरिका ने ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए जमीन के रास्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। अमेरिकी सेना 20 लोगों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाने जा रही है। यह टीम उन रास्तों की पहचान करेगी, जिनका इस्तेमाल ईरान में हथियारों और प्रतिबंधित सामान की सप्लाई के लिए किया जाता है। इस कदम से ईरान पर अमेरिकी दबाव और बढ़ सकता है। यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच पिछले 8 महीने से जारी युद्ध के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंध को और व्यापक बनाएगी। अमेरिका का कहना है कि वह ईरान की हथियार भेजने और अपने हथियार कारखानों को दोबारा शुरू करने की क्षमता को सीमित करना चाहता है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसे लेकर बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि नई टास्क फोर्स का काम ईरान की आतंकवाद को आर्थिक मदद देने, हथियार कारखानों को फिर से तैयार करने और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की क्षमता को और सीमित करना होगा। इस टीम में सैन्य और असैन्य दोनों तरह के अधिकारी शामिल होंगे। इसका मुख्यालय फ्लोरिडा में होगा। टीम अमेरिकी सरकार की अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद ईरान की जमीन से लगने वाली सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा।

टास्क फोर्स के पास किस तरह के होंगे हथियार अमेरिकी सेना के मुताबिक, टास्क फोर्स मॉडर्न हथियार प्रणालियों, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक, प्रतिबंधित सामान और अवैध कमाई के स्रोतों की आवाजाही रोकने के उपाय तलाशेगी। दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक से मतलब ऐसी तकनीक से है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में किया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि इन रास्तों के जरिए ईरान तक हथियार और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाई जाती है। नई व्यवस्था के तहत इन सप्लाई मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इससे ईरान के हथियार कार्यक्रम और सैन्य जरूरतों के लिए सामान जुटाना मुश्किल हो सकता है।