जापान में अमेरिकी टायफून मिसाइल की तैनाती, टेंशन में चीन और रूस, जानें क्यों

अमेरिकी सेना ने सोमवार को पहली बार जापान में अपनी मध्यम दूरी की टायफून मिसाइल प्रणाली तैनात की। अमेरिका पहले से ही इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रतिद्वंद्वी फिलीपींस में तैनात कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल प्रणाली का उपयोग करता रहा है। रेजोल्यूट ड्रैगन 2025 नामक युद्धाभ्यास के दौरान इस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया, जिसमें 19000 जापानी और अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इस तैनाती से चीन और रूस में तनाव बढ़ गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, टायफून मिसाइल प्रणाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और स्टैंडर्ड मिसाइल-6 (SM-6) इंटरसेप्टर्स लॉन्च कर सकती है, जो चीन के पूर्वी तटीय क्षेत्रों तक और रूस के कुछ हिस्सों में हमला कर सकती है। अमेरिका इसे अपनी फर्स्ट आइलैंड चेन रणनीति का हिस्सा मानता है, जिसके तहत जापान, फिलीपींस और अन्य ठिकानों के माध्यम से चीन की नौसैनिक और वायु शक्ति को सीमित करने की कोशिश की जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मिसाइल को पिछले महीने जापान के दक्षिण-पश्चिमी इवाकुनी में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बेस पर पहुंचाया गया। जापान में इसकी तैनाती पिछले साल फिलीपींस में तैनाती के बाद हुई, जिसकी चीन और रूस ने निंदा की थी। अमेरिकी सेना के 3डी मल्टी-डोमेन टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल वेड जर्मन ने इवाकुनी से एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विभिन्न प्रणालियों और हथियारों के उपयोग से यह दुश्मन के लिए चुनौती पैदा करता है। जापानी सार्वजनिक टेलीविजन एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार, रेजोल्यूट ड्रैगन अभ्यास के दौरान टायफून या अन्य मिसाइल प्रणालियों के उपयोग की उम्मीद नहीं है, और इवाकुनी में इसकी तैनाती केवल 25 सितंबर को समाप्त होने वाले अभ्यास के लिए है।