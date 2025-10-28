ड्रग तस्करों पर अमेरिकी सेना का प्रहार, प्रशांत महासागर में 3 हमलों में 14 की मौत

संक्षेप: हेगसेथ ने इसे अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा का आवश्यक कदम करार दिया। उन्होंने इन ड्रग तस्करों की तुलना अल-कायदा जैसे संगठनों से की, दावा करते हुए कि इन्होंने अमेरिकियों की हत्या अल-कायदा से कहीं अधिक की है।

अमेरिकी सेना ने 27 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को पूर्वी प्रशांत महासागर में चार संदिग्ध ड्रुग तस्करी जहाजों पर हमले किए, जिसमें 14 कथित नार्को-आतंकवादी मारे गए। युद्ध सचिव (Secretary of War) पीट हेगसेथ ने 28 अक्टूबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडियी एक्स अकाउंट पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की।

हेगसेथ के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर युद्ध विभाग ने इन चार जहाजों को निशाना बनाते हुए तीन घातक हमले (lethal kinetic strikes) किए, जो नामित आतंकवादी संगठनों (DTO) द्वारा संचालित थे। इनमें से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता था कि ये जहाज ज्ञात ड्रग तस्करी मार्गों से गुजर रहे थे और मादक द्रव्यों से लदे हुए थे। सभी हमले अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुए, जिसमें कोई अमेरिकी सैनिक हानि नहीं हुई।

हेगसेथ ने इसे अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा का आवश्यक कदम करार दिया। उन्होंने इन ड्रग तस्करों की तुलना अल-कायदा जैसे संगठनों से की, दावा करते हुए कि इन्होंने अमेरिकियों की हत्या अल-कायदा से कहीं अधिक की है। उन्होंने कहा कि ये नार्को-आतंकवादी अमेरिकियों की हत्या करने में अल-कायदा से आगे निकल चुके हैं, और इन्हें उसी तरह व्यवहार किया जाएगा। हम इन्हें ट्रैक करेंगे, नेटवर्क करेंगे, और फिर शिकार कर मारेंगे।