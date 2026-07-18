जॉर्डन में ईरान के हमले में मारे गए दो अमेरिकी सैनिक, एक लापता; पहचान भी नहीं हुई
जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक लापता है। अमेरिका के मुताबिक यह हमला ईरान ने किया है। ईरान के खिलाफ फिर से शुरू हुए युद्ध में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है।
जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक लापता है। अमेरिका के मुताबिक यह हमला ईरान ने किया है। ईरान के खिलाफ फिर से शुरू हुए युद्ध में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। एक बयान के मुताबिक सैनिकों की मौत उस वक्त हुई, जब अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य बलों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया। आगे बताया गया है कि चार अन्य सैनिक भी घायल हुए थे। बाद में उन्हें जॉर्डन के अस्पतालों से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पहचान नहीं हो सकी है।
सुप्रीम लीडर ने भी दी चेतावनी
गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के 16 सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं। वहीं, कुल 430 सैनिक घायल हुए हैं। उधर, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हमला बंद नहीं किया तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि भूलेंगे नहीं। मोजतता का यह बयान, ईरान के सरकारी टीवी पर जारी हुआ है। इस बयान में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत को बेकार और बिना किसी काम का बताया है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब एक वार्ताकार ने कहाकि ईरान ने एक महीने पहले साइन किया गया अंतरिम समझौता तोड़ दिया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना था।
अमेरिका भी तैयारी में जुटा
गौरतलब है कि ईरान ने जॉर्डन, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला करने का भी दावा किया, हालांकि अमेरिकी सेना ने पहले कहा था कि उसकी सेनाएं कई महीने पहले इस केंद्र से पीछे हट गई थीं। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियान के संभावित विस्तार से पहले इजरायल को देश में कई और अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान तैनात करने की अपनी योजना की सूचना दी है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंगलवार को सिचुएशन रूम की बैठक के बाद व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की योजनाओं पर विचार करने के बीच आया है। यहां उनके सामने कई नई योजनाएं पेश की गई थीं।
इन हमलों पर विचार
अधिकारियों के अनुसार, जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें बिजली संयंत्रों जैसे ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमले, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को भूमिगत और गहरा दफन करने के उद्देश्य से परमाणु केंद्रों पर अतिरिक्त हमले और भूमिगत पिकैक्स माउंटेन साइट पर हमला शामिल है, जिस पर विकासशील परमाणु केंद्र होने का संदेह है। अमेरिकी-इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाने के प्रयास में सैन्य कार्रवाई तेज करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उन्होंने कहाकि कुछ ही दिनों में तनाव बढ़ाने का आदेश दिया जा सकता है।
अमेरिका ने वर्तमान में तेल अवीव के पास बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 30 सैन्य रिफ्यूलिंग विमान और दक्षिणी इजरायल के रेमोन हवाईअड्डे पर भी इतनी ही संख्या में विमान तैनात कर रखा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका कई और विमान तैनात करने का इरादा रखता है, जिससे विमानों की संख्या फिर से उतनी हो जायेगी जितनी संघर्ष की शुरुआत में देखी गयी थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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