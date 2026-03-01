ईरान के खिलाफ ऐक्शन में अमेरिका के कितने सैनिकों की हुई मौत, मिलिट्री ने सब बताया

ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इसने बताया कि अमेरिका-इजरायल हमलों के दौरान अमेरिकी हताहतों की यह पहली घटना है।

ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इसने बताया कि अमेरिका-इजरायल हमलों के दौरान अमेरिकी हताहतों की यह पहली घटना है। यह ऑपरेशन 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है।

फ्लोरिडा से जारी बयान में बताया गया कि सुबह 9:30 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार, तीन सैनिक युद्ध में शहीद हो गए, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। कई अन्य सैनिकों को मामूली छर्रों की चोटें और हल्के कंसीजन आए हैं, जिन्हें जल्द ही ड्यूटी पर लौटाया जा रहा है।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों, विशेष रूप से इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई है। इसमें ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स व सैन्य एयरफील्ड्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने हवा, जमीन और समुद्र से सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। साथ ही, पहली बार कम लागत वाले वन-वे अटैक ड्रोन को युद्ध में उतारा। ईरान ने जवाबी हमले किए। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, जिसके चलते ये हताहत हुए हैं। सेंट्रल कमांड ने बताया कि लड़ाई जारी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हालात अभी तनावपूर्ण हैं। इसलिए शहीद सैनिकों की पहचान और अन्य अतिरिक्त जानकारी को अगले 24 घंटे तक गोपनीय रखने का फैसला किया है, जब तक कि उनके परिजनों को सूचित नहीं कर दिया जाता। यह सम्मान और संवेदनशीलता का प्रतीक है, क्योंकि परिवारों को पहले सूचना मिलनी चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग और राष्ट्रपति प्रशासन इस ऑपरेशन को ईरान की लंबे समय से चली आ रही आक्रामक नीतियों के खिलाफ आवश्यक कदम बता रहे हैं। ऑपरेशन के नतीजे और भविष्य की रणनीति पर निर्भर करेगा कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती है।