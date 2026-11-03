हिलने वाली है ट्रंप की सत्ता? मिडटर्म चुनाव आज, भारत में कब दिखेगा रिजल्ट | हर जरूरी बात जानिए

अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जानें भारत में कब आएंगे नतीजे, किस समय बंद होंगे मतदान केंद्र, हाउस और सीनेट में किसका पलड़ा भारी है और ट्रंप के लिए ये चुनाव क्यों अहम हैं।

ट्रंप का दबदबा बरकरार रहेगा या पलटेगी बाजी? आज अमेरिका में मिडटर्म चुनाव (फोटो- Bloomberg)

अमेरिका में मंगलवार, 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों से तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बना रहेगा या डेमोक्रेट्स सत्ता के समीकरण बदलने में कामयाब होंगे। इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की 100 में से 35 सीटों और 36 राज्यों में गवर्नर पद के लिए मतदान होना है।

अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में मतदान केंद्रों के बंद होने का समय अलग है। ऐसे में भारत में रहने वाले लोगों को चुनाव के शुरुआती रुझानों के लिए बुधवार, 4 नवंबर की सुबह तक इंतजार करना होगा। भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से प्रमुख राज्यों के नतीजे आने शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ राज्यों में मतगणना और डाक मतपत्रों की गिनती के कारण अंतिम नतीजे आने में कई दिन भी लग सकते हैं।

हाउस और सीनेट में किसका पलड़ा भारी? इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण को लेकर है। ट्रंप की रिपब्लिकन फिलहाल दोनों सदनों में बहुमत बनाए हुए है, जबकि डेमोक्रेट्स हाउस, सीनेट या दोनों सदनों में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।

प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) कुल सीटें: 435

रिपब्लिकन: 218 सीटें

डेमोक्रेट्स: 214 सीटें

एक सीट पर निर्दलीय सदस्य हैं और दो सीटें खाली हैं।

सदन में बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत है। सीनेट कुल सीटें: 100

रिपब्लिकन: 53 सीटें

डेमोक्रेट्स: 45 सीटें

डेमोक्रेट्स के साथ दो निर्दलीय सीनेटर भी हैं।

इस चुनाव में 35 सीटों पर मुकाबला है। इनमें 22 सीटों पर रिपब्लिकन और 13 पर डेमोक्रेट्स अपना कब्जा बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीनेट में बहुमत के लिए 51 सीटें जरूरी हैं। अगर सदन में 50-50 का मुकाबला होता है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रिपब्लिकन के पक्ष में निर्णायक वोट दे सकते हैं।

डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल करने के लिए मौजूदा सीटों के मुकाबले चार-चार सीटों का शुद्ध फायदा हासिल करना होगा।

अमेरिका में कब बंद होंगे मतदान केंद्र, भारत में क्या है समय? अमेरिका में छह अलग-अलग टाइम जोन होने के कारण मतदान केंद्र एक साथ बंद नहीं होंगे। पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी राज्यों तक अलग-अलग समय पर वोटिंग खत्म होगी। इसके बाद मतगणना और शुरुआती नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार मतदान केंद्रों के बंद होने का प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है:

सुबह 5:30 बजे: जॉर्जिया, वर्जीनिया, दक्षिण कैरोलिना और वरमोंट में मतदान केंद्र बंद होने शुरू होंगे।

सुबह 6:00 बजे: नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया में मतदान समाप्त होगा।

सुबह 6:30 बजे: पेंसिल्वेनिया, मेन, टेक्सास और मिशिगन के ज्यादातर हिस्सों में मतदान केंद्र बंद होंगे।

सुबह 10:30 बजे: अलास्का के ज्यादातर हिस्सों में मतदान समाप्त होगा। इससे पहले इंडियाना और केंटकी के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्र बंद होने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में मतदान समाप्त होने के साथ ही मतगणना के शुरुआती आंकड़े सामने आने लगेंगे।

कब तक आएंगे चुनाव के नतीजे? मतदान खत्म होते ही नतीजों का आना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरुआती आंकड़ों को अंतिम नतीजा समझना सही नहीं होगा। चुनाव अधिकारी जैसे-जैसे मतपत्रों की गिनती करेंगे, आंकड़े जारी होते रहेंगे। इसके बाद एसोसिएटेड प्रेस (AP) जैसी समाचार एजेंसियां उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके किसी उम्मीदवार की जीत का अनुमान लगाती हैं।

कड़े मुकाबले वाली सीटों पर विजेता घोषित करने में कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव की रात ही यह स्पष्ट हो जाए कि हाउस और सीनेट में किस पार्टी को बहुमत मिला है, इसकी गारंटी नहीं है।

2022 के मिडटर्म चुनाव में प्रतिनिधि सभा पर किस पार्टी का नियंत्रण होगा, यह तय होने में आठ दिन लग गए थे। इस बार भी करीबी मुकाबले वाली सीटों के नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

इन राज्यों में नतीजों के लिए करना पड़ सकता है इंतजार कुछ अमेरिकी राज्यों में डाक मतपत्रों और विशेष चुनावी प्रक्रियाओं के कारण मतगणना में ज्यादा समय लग सकता है।

अलास्का: यहां रैंक्ड चॉइस वोटिंग व्यवस्था लागू है। यदि किसी उम्मीदवार को 50 फीसदी से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो अतिरिक्त चरणों में मतगणना होती है। डाक से भेजे गए मतपत्रों के नतीजे भी चुनाव की रात के बजाय बाद के दिनों में जारी किए जाते हैं। अगर सीनेट का मुकाबला इसी प्रक्रिया में जाता है तो अगली गिनती 18 नवंबर को निर्धारित है।

कैलिफोर्निया: यहां ज्यादातर मतदान डाक के जरिए होता है। मतदान केंद्र बंद होने के बाद भी बड़ी संख्या में मतपत्र पहुंचते हैं, जिनका सत्यापन और गिनती पूरी होने में कई दिन लग सकते हैं। हाउस की करीबी सीटों पर अंतिम तस्वीर आने में हफ्तों तक का समय लग सकता है।

एरिजोना: कुछ काउंटियों में मतदाता चुनाव के दिन अपने डाक मतपत्र जमा कर सकते हैं। इन मतपत्रों पर हस्ताक्षर की जांच होती है, जिससे नतीजों में देरी हो सकती है।

नेवादा: यहां सभी पंजीकृत मतदाताओं को डाक से मतपत्र भेजे जाते हैं। चुनाव के दिन तक पोस्टमार्क किए गए मतपत्र चार दिन बाद तक पहुंच सकते हैं। मतदाताओं को हस्ताक्षर संबंधी गड़बड़ी ठीक करने के लिए छह दिन का समय भी मिलता है।

मेन और वॉशिंगटन: मेन में भी रैंक्ड चॉइस वोटिंग व्यवस्था है। वहीं वॉशिंगटन में डाक से मतदान होता है और चुनाव के दिन तक पोस्टमार्क किए गए मतपत्र बाद के दिनों में भी गिने जा सकते हैं।

किन राज्यों में जल्दी आ सकते हैं नतीजे? कुछ राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज रहने की उम्मीद है।

फ्लोरिडा: यहां आमतौर पर वोटों की गिनती तेजी से होती है। 2024 के आम चुनाव में रात 10:51 बजे तक लगभग 99 फीसदी वोटों की गिनती हो चुकी थी।

ओहायो: यहां शुरुआती मतगणना में अग्रिम मतदान और अनुपस्थित मतदाताओं के वोटों के नतीजे भी शामिल होते हैं। 2024 में मतदान केंद्र बंद होने के छह मिनट बाद ही शुरुआती नतीजे आने लगे थे।

नॉर्थ कैरोलिना: यहां डाक से मतदान करने वालों के ज्यादातर वोट शुरुआती अपडेट में शामिल होने की उम्मीद है।

पेंसिल्वेनिया: 2024 में मतदान केंद्र बंद होने के समय शुरुआती नतीजे आने लगे थे। रात 10:12 बजे तक आधे वोटों की गिनती हो गई थी और अगले दिन रात 12:48 बजे तक 90 फीसदी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी।

विस्कॉन्सिन: 2024 में यहां 6 नवंबर को सुबह 7:22 बजे तक 90 फीसदी वोटों के नतीजे जारी हो गए थे।

सीनेट की इन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर सीनेट में बहुमत का मुकाबला कई अहम राज्यों की सीटों पर निर्भर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंसास, आयोवा और ओहायो की सीटें खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों सीटों पर फिलहाल रिपब्लिकन का कब्जा है।

कंसास: रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा सीनेटर रोजर मार्शल का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एडम हैमिल्टन से है।

आयोवा: यहां रिपब्लिकन एश्ले हिन्सन और डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक के बीच मुकाबला है। मौजूदा सीनेटर जोनी अर्न्स्ट चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसलिए यह खुली सीट है।

ओहायो: यहां रिपब्लिकन जॉन हस्टेड और डेमोक्रेट शेरॉड ब्राउन आमने-सामने हैं। यह विशेष चुनाव है।

इसके अलावा टेक्सास, मेन, अलास्का, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर की सीनेट सीटों पर भी नजर रहेगी।

भारतीय मूल के उम्मीदवारों पर भी रहेगी नजर अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के कुछ उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओहायो में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन को चुनौती दे रहे हैं।

इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के लिए चार भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा और सुहास सुब्रमण्यम शामिल हैं।

डेमोक्रेट्स की वापसी के क्या संकेत दे रहे हैं अनुमान? 2 नवंबर को अपडेट किए गए डिसीजन डेस्क एचक्यू के पूर्वानुमान में डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने की 84 फीसदी और सीनेट में बहुमत पाने की 64 फीसदी संभावना दी गई थी।

हालांकि, ये चुनावी अनुमान हैं, न कि वास्तविक नतीजे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों में से करीब 40 से 50 सीटें ही वास्तव में कड़े मुकाबले वाली मानी जा रही हैं। विश्लेषकों के अनुसार, डेमोक्रेट्स को सदन में पांच से 20 सीटों तक का बहुमत मिल सकता है।

नतीजों से ट्रंप की ताकत पर क्या पड़ेगा असर? मिडटर्म चुनाव के नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के शेष दो वर्षों के लिए बेहद अहम होंगे। अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो उन्हें समितियों की अध्यक्षता, सुनवाई और प्रशासन की जांच करने की अधिक ताकत मिलेगी।

अगर डेमोक्रेट्स सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के न्यायिक नियुक्तियों और कैबिनेट नामांकनों पर भी उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। वहीं, अगर रिपब्लिकन दोनों सदनों में अपना बहुमत बचाने में कामयाब रहते हैं तो ट्रंप को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में अपेक्षाकृत कम संसदीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत से राष्ट्रपति के अधिकार खत्म नहीं होंगे। ट्रंप जनवरी 2029 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और उनके पास वीटो का अधिकार भी रहेगा। उसे पलटने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।