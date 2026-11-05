मिडटर्म हार के बाद खतरनाक हो गए डोनाल्ड ट्रंप, ईरान युद्ध को लेकर बोले- फिर से करना पड़ा, तो करूंगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान युद्ध मिडटर्म चुनाव में हार की एक बड़ी वजह रहा। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर उन्हें दोबारा ईरान पर हमला करना पड़ा, तो वह करेंगे।

पिछले दो साल से लगभग पूरी दुनिया में मनमानी चला रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी रिपबल्किन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट और हाउस में अपना बहुमत खो दिया है। उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस हार के लिए ईरान युद्ध समेत कुल चार मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ समय बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मिडटर्म चुनाव में हार की एक बड़ी वजह 'ईरान युद्ध' भी रहा। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध की वजह से डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसका असल अमेरिकी परिवारों के ऊपर पड़ा। हालांकि, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर उन्हें दोबारा ऐसा करने को कहा जाए, तो वह दोबारा ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि तेहरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जा सकते।

मिडटर्म चुनाव हार के बाद देश-विदेश से असहज स्थिति का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह राजनीतिक कीमत चुकाई जा सकती है। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यह काफी हद तक सच है। (ईरान युद्ध की वजह से मिडटर्म चुनाव में नुकसान) क्योंकि इससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा करना पड़े, तो मैं दोबारा से यही करूंगा। क्योंकि लंबे समय के हिसाब से यही एकमात्र समाधान है। आप ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने दे सकते।"

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान युद्ध को मिडटर्म चुनाव में हार की वजह बताया है। दूसरी तरफ ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी इस बात का समर्थन किया है।

मिडटर्म नतीजों के बाद ट्रंप खेमे से आ रही इस तरह की बातों से यह साफ है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान युद्ध को एक राजनीतिक बोझ की तरह मान रहा है।