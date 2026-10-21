अहम चुनाव से पहले ट्रंप को तगड़ा झटका, लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट; हार के करीब?

डेमोक्रेटिक पार्टी की दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने की उम्मीद मजबूत हुई है। अगर रिपब्लिकन पार्टी किसी एक सदन का भी नियंत्रण गंवा देती है तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। रॉयटर और इप्सोस एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 31 फीसदी अमेरिकी ही उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। यह उनके दोनों राष्ट्रपति कार्यकालों में अब तक का सबसे निचला स्तर है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले आए इन आंकड़ों ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।

सर्वेक्षण में कांग्रेस के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी पर 12 अंकों की बढ़त मिली है। इसके साथ ही ट्रंप की लोकप्रियता दो सप्ताह पहले के मुकाबले एक प्रतिशत अंक और गिर गई है। वहीं, अगर आज कांग्रेस के चुनाव कराए जाएं तो 47 फीसदी पंजीकृत मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने की बात कह रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में केवल 35 फीसदी मतदाता हैं। इन नतीजों से डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधिसभा और सीनेट दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने की उम्मीद मजबूत हुई है। अगर रिपब्लिकन पार्टी इनमें से किसी एक सदन का भी नियंत्रण गंवा देती है तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

महिला मतदाताओं में डेमोक्रेट की बढ़त ज्यादा सर्वेक्षण में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के प्रति घटते समर्थन की एक बड़ी वजह महिला मतदाताओं का रुझान रहा। करीब 50 फीसदी महिलाओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने की बात कही, जबकि 32% ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को पसंद किया। महिलाओं के बीच डेमोक्रेट को 18 अंकों की बढ़त मिली। पुरुष मतदाताओं के बीच भी डेमोक्रेटिक पार्टी आगे रही।

ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति (आंकड़े प्रतिशत में) ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट अमेरिकी- 31

ट्रंप से असंतुष्ट अमेरिकी- 69

डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने वाले- 47

रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले- 35

डेमोक्रेट को बढ़त- 12

पहले सर्वेक्षण में डेमोक्रेट का समर्थन- 44

पहले सर्वेक्षण में रिपब्लिकन का समर्थन- 37

ट्रंप की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट- 68 ईरान युद्ध और महंगे पेट्रोल से बिगड़ रहा समीकरण ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट की एक प्रमुख वजह ईरान युद्ध और बढ़ती ईंधन की कीमतें मानी जा रही हैं। ट्रंप ने फरवरी में इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य हमले का आदेश दिया था। इसके बाद युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में तेजी आई।