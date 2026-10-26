चुनाव से पहले ट्रंप की राह हुई मुश्किल, छिन सकता है अमेरिकी सीनेट; इन 6 सीटों पर नजर

मिडटर्म इलेक्शन में हफ्तेभर का समय भी नहीं बचा है। इससे पहले अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचेत हो गए हैं और चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं। इन 6 सीटों के परिणाम पूरा खेल बदल सकते हैं।

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। इस चुनाव में ट्रंप के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। देश की जनता ट्रंप की नीतियों, ईरान युद्ध के कारण आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों और बढ़ती महंगाई से पहले से ही नाराज है। ऐसे में ट्रंप के हाथ से सीनेट का कंट्रोल छिन जाना उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। जानकारों की मानें तो ट्रंप के भाग्य का फैसला कुछ सीटों के हाथ में हैं।

बता दें कि अमेरिकी सीनेट में फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 53-47 की मामूली बढ़त है। अगर जरा भी ऊंच-नीच होती है तो यह पार्टी के लिए बुरी खबर होगी। इस बीच खबर है कि कुछ राज्यों में अचानक एक 'ब्लू वेव' उभरी है। खतरा है कि रिपब्लिकन पार्टी के कई मजबूत गढ़ भी डेमोक्रेट्स के खाते में चले जाएंगे। इनमें सबसे अहम हैं टेक्सास और अलास्का जैसी 6 प्रमुख सीटें। अगर ये सीटें डेमोक्रेटिक पार्टी के पाले में खिसकती हैं, तो सेनेट का पासा पूरी तरह पलट सकता है। समझिए इन सीटों का पूरा गणित।

1. टेक्सास 1988 से टेक्सास को रिपब्लिकन का सबसे सुरक्षित किला माना जाता रहा है। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। यह बीते 30 सालों में टेक्सास का सबसे करीबी चुनाव माना जा रहा है। डेमोक्रेट जेम्स टैलारिको और रिपब्लिकन केन पैक्सटन मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन पैक्सटन चुनाव से पहले ही विवादों में हैं। उन पर दुबई में न्यू ईयर की पार्टी के दौरान संदिग्ध लोगों के साथ दिखने और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर जैसे आरोप लगे हैं।

2. आयोवा 2012 के बाद से आयोवा में डेमोक्रेट्स को जीत नहीं मिली है। हालांकि यहां भी ट्रंप के टैरिफ, डीजल और उर्वरक के बढ़े दामों से स्थानीय किसान बेहद परेशान हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक और रिपब्लिकन एशले हिनसन मैदान में हैं। पोल के मुताबिक ट्यूरेक 47 फीसदी और हिनसन 46 फीसदी के करीब हैं।

3. अलास्का अलास्का में बीते तीन दशकों में डेमोक्रेट्स केवल एक बार जीते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि मैरी पेल्टोला और मौजूदा रिपब्लिकन सीनेटर डैन सुलिवन जोर लगा रहे हैं। यहां बैलेट पेपर पर एक और 'डैन सुलिवन' नाम का उम्मीदवार होने से रिपब्लिकन वोटों के बंटने का खतरा बढ़ गया है।

4. कैनसस कैनसस पिछले 94 सालों से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है। डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन और रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार रोजर मार्शल पर मरीजों से बकाया बिल वसूलने के लिए सैकड़ों मुकदमे दर्ज कराने की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारी जनाक्रोश है। इसके अलावा, बीफ इंपोर्ट और ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों से किसान और चरवाहे नाराज हैं।

5. मिसिसिपी अप्रत्याशित रूप से अमेरिका का यह दक्षिणी राज्य भी इस बार हॉट-सीट बन गया है। डेमोक्रेट स्कॉट कोलम और रिपब्लिकन सीनेटर सिंडी हाइड-स्मिथ मुख्य उम्मीदवार हैं। अन्य कई रिपब्लिकन साथियों की तरह सिंडी हाइड-स्मिथ भी अपने पुराने विवादित बयानों के लिए घिरी हुई हैं।