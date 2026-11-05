ट्रंप के टैक्स ने फायदे से ज्यादा नुकसान करवा दिया, मिडटर्म चुनावों में हार की वजह आई सामने
कैलिफोर्निया से लेकर मिसिसिपी तक के राज्यों के वोटर्स मोटे तौर पर इस बात पर सहमत थे कि विदेशी इंपोर्ट पर ट्रंप के टैक्स ने फायदे से ज्यादा नुकसान किया है।
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी को दोनों सदनों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और डेमोक्रेट्स की जीत हुई है। इस बीच, एक सर्वे सामने आया है, जिसमें ट्रंप की पार्टी की हार के पीछे की वजह बताई गई है। सर्वे के अनुसार, रिपब्लिकन को ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए मिडटर्म चुनावों में हार मिली है। अमेरिकियों ने ट्रंप की ओर से लगाए गए टैक्स को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिससे महंगाई बढ़ी है।
द एपी वोटर पोल के मुताबिक, ज्यादातर वोटर्स ने कहा कि ट्रंप की अपनी पॉलिसीज ने ग्रोथ को दबा दिया है और खर्चे और भी बढ़ा दिए हैं। यह सर्वे लगभग 100,000 मिडटर्म वोटर्स का था। अमेरिकियों ने देखा कि पिछले साल ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के अराजक तरीके से कीमतें बढ़ने लगीं और फरवरी में ईरान के साथ जंग शुरू करने के बाद एनर्जी के खर्चे बढ़ गए। लगभग दो-तिहाई वोटर्स ने कहा कि ट्रंप की अपनी पॉलिसीज ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। इसके उलट, AP वोटकास्ट के मुताबिक, 2022 के मिडटर्म वोटर्स में से सिर्फ आधे ने ही बाइडेन की पॉलिसीज के बारे में ऐसा कहा।
ट्रंप के टैक्स ने फायदे से ज्यादा नुकसान करवा दिया
कैलिफोर्निया से लेकर मिसिसिपी तक के राज्यों के वोटर्स मोटे तौर पर इस बात पर सहमत थे कि विदेशी इंपोर्ट पर ट्रंप के टैक्स ने फायदे से ज्यादा नुकसान किया है। आयोवा में अपनी आखिरी मिडटर्म रैली में ट्रंप ने कहा, "मैंने बहुत अच्छा काम किया है। कीमतें बहुत कम हो रही हैं।" मंगलवार के मिडटर्म में डेमोक्रेटिक जीत ने संकेत दिया कि ज्यादातर वोटरों को विश्वास नहीं है कि इकॉनमी या ट्रंप उनके लिए काम कर रहे हैं।
अमेरिका में सालभर में बढ़ी है महंगाई
पिछले 12 महीनों में कंज्यूमर कीमतें 3.7% बढ़ी हैं, जबकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में महंगाई दर 3% थी। राष्ट्रपति ने बुधवार को रिपोर्टरों से कहा कि ईरान युद्ध ने शॉर्ट-टर्म में पेट्रोल की कीमत थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उन्हें लगा कि ईरान से लड़ने का फैसला इसके लायक था क्योंकि वह न्यूक्लियर हथियारों के लिए जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, "अगर मुझे यह दोबारा करना पड़ा, तो मुझे यह दोबारा करना होगा।"
ट्रंप और कांग्रेस को मिलकर करना होगा काम
हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेटिक बहुमत वाला हाउस और सीनेट बहुत ज्यादा महंगाई से परेशान इकॉनमी को ठीक कर पाएगा। ट्रंप और कांग्रेस को शायद दोनों पार्टियों के साथ मिलकर काम करना होगा, या बस इकॉनमी को इतना स्थिर रखना होगा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट तय करके महंगाई को कम कर सके। लगभग 10 में से 9 वोटरों ने कहा कि कांग्रेस के लिए उनके वोट में रहने का खर्च एक जरूरी या बड़ा फैक्टर था।और इस ग्रुप के लगभग 10 में से 6 लोगों ने अपने लोकल हाउस रेस में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का साथ दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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