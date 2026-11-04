US midterm election results 2026 live: अमेरिका में विवेक रामास्वामी की करारी हार, अन्य भारतवंशियों का क्या रिजल्ट?

US midterm election live updates

US midterm election results 2026 live: अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है और नतीजे सामने आने लगे हैं। इस चुनाव से यह तय होगा कि अमेरिकी कांग्रेस की दोनों सदनों पर किसका नियंत्रण होगा। काटें की टक्कर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। शुरुआती नतीजों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए हर अपडेट:

4 Nov 2026, 09:23:29 AM IST US midterm election results 2026 live: प्रतिनिधि सभा पर डेमोक्रेट्स का कब्जा लगभग तय US midterm election results 2026 live: अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के नतीजे अब साफ होते जा रहे हैं। अलग-अलग समाचार चैनलों के मुताबिक प्रतिनिधि सभा पर डेमोक्रेट्स का कब्जा लगभग तय हो गया है।

4 Nov 2026, 09:09:51 AM IST US midterm election results 2026 live: शुरुआती रुझानों में पिछड़ी ट्रंप की पार्टी US midterm election results 2026 live: अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में वोटों की जारी गिनती के बीच शुरुआती रुझानों में ट्रंप को झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ गई है।

4 Nov 2026, 09:00:05 AM IST US midterm election results 2026 live: डेमोक्रेट्स ने छिनी 2 सीटें, 2 और का इंतजार US midterm election results 2026 live: अब तक के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन से सीनेट की दो सीटें छीन चुकी है। हालांकि, सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए उसे दो और सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी।

4 Nov 2026, 08:54:19 AM IST US midterm election results 2026 live: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर डेमोक्रेट्स का होने जा रहा कब्जा- रिपोर्ट US midterm election results 2026 live: सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से सदन का नियंत्रण निकल जाएगा।

4 Nov 2026, 08:37:17 AM IST US midterm election results 2026 live: ट्रंप को एक और बड़ा झटका, लिंडसे ग्राहम की सीट भी गंवाई US midterm election results 2026 live: अमेरिका में ट्रंप की पार्टी को एक और झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन से दक्षिण कैरोलिना की सीनेट सीट छीन ली है। इससे पहले करीब 3 दशकों तक यह सीट दिवंगत सांसद लिंडसे ग्राहम के पास थी।

4 Nov 2026, 08:25:00 AM IST US midterm election results 2026 live: रिपब्लिकन को बड़ा झटका, डेमोक्रेट रेबेका बेनेट ने टॉम कीन को हराया US midterm election results 2026 live: अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार रेबेका बेनेट ने मंगलवार को न्यू जर्सी से रिपब्लिकन सांसद टॉम कीन को हरा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, इस जीत के साथ डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के कब्जे वाली एक सीट भी छीन ली है।

4 Nov 2026, 08:21:53 AM IST US midterm election results 2026 live: कौन हैं सुहास सुब्रमण्यम? US midterm election results 2026 live: अमेरिका में भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम एक बार फिर प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीत गए हैं। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। 40 वर्षीय सुहास ने वर्जीनिया के 10वें संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्हें 61.5 फीसदी से अधिक वोट मिले। सुहास ने अमेरिकी संसद में नीति सलाहकार के तौर पर काम किया है। यहां उन्होंने लाखों अमेरिकियों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों और कामकाजी परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक मदद से जुड़े विधेयकों का मसौदा भी तैयार किया। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुहास ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में तकनीक नीति सलाहकार के रूप में काम किया।

4 Nov 2026, 08:11:35 AM IST US midterm election results 2026 live: पिया ने डेमोक्रेट्स को दिलाई अहम जीत US midterm election results 2026 live: भारतीय मूल की पिया डांडिया ने फ्लोरिडा से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव अपने नाम कर डेमोक्रेट्स को अहम जीत दिलाई है। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व सैनिक केसी अस्कर को हराया है। हाईस्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पिया दांडिया को 51.9 प्रतिशत वोट मिले। इस जीत के साथ वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की नई भारतीय-अमेरिकी महिला सांसद बन गई हैं।

4 Nov 2026, 08:02:00 AM IST US midterm election results 2026 live: फ्लोरिडा की सीट से पिया डांडिया की बड़ी जीत US midterm election results 2026 live: भारतीय मूल की पिया डांडिया ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीत लिया है।

4 Nov 2026, 08:00:35 AM IST US midterm election results 2026 live: भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया से जीते US midterm election results 2026 live: भारतीय मूल के अमेरिकी नेता सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव फिर जीत लिया है। इस जीत के साथ उन्होंने कांग्रेस में अपना स्थान बरकरार रखा है।

4 Nov 2026, 07:56:03 AM IST US midterm election results 2026 live: मतदान प्रक्रिया प्रभावित US midterm election results 2026 live: न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी के कुछ हिस्सों में तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। कई मतदान केंद्रों पर मतपत्रों की स्कैनिंग करने वाली मशीनें काम नहीं कर सकीं।

4 Nov 2026, 07:56:03 AM IST US midterm election results 2026 live: बदल सकते हैं समीकरण US midterm election results 2026 live: मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सीनेट में फिर से बहुमत हासिल करने की उम्मीद है। कई राज्यों में कड़े मुकाबले के बीच चुनाव के नतीजे अमेरिकी कांग्रेस का समीकरण बदल सकते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश कर सकते हैं।

4 Nov 2026, 07:56:03 AM IST US midterm election results 2026 live: ट्रंप की लोकप्रियता गिरी US midterm election results 2026 live: ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को लेकर मतदाताओं की चिंता तथा ईरान के साथ युद्ध सहित प्रशासन की नीतियों के प्रति असंतोष ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं।

4 Nov 2026, 07:56:03 AM IST US midterm election results 2026 live: 8 सीट पर हो सकता है उलटफेर US midterm election results 2026 live: चुनाव पूर्व जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक, डेमोक्रेट कई रिपब्लिकन सांसदों की सीटें जीत सकते हैं और सीनेट की आठ तक सीटों पर उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के पास चुनाव प्रचार के लिए वित्तीय संसाधनों की बढ़त है और उसे परंपरागत रूप से अपने पक्ष में रहने वाले परंपरागत राज्यों में समर्थन बरकरार रहने की उम्मीद है।