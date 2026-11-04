अमेरिका में मिडटर्म चुनाव की वोटिंग खत्म, शुरुआती नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को झटका; देने लगे धमकी

अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की सभी 435 और सीनेट की 100 में से 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपने मामूली बहुमत को बरकरार रखने की कोशिश में है। वहीं डेमोक्रेट कम से कम एक सदन में कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज बड़ी परीक्षा है। मंगलवार को शुरू हुए मिडटर्म चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब निगाहें रिजल्ट पर टिकी हैं। बुधवार सुबह नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो और जॉर्जिया जैसे अहम राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद अब शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन नतीजों में ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है। जानकारों की मानें तो ईरान युद्ध की वजह से महंगाई की मार झेल रही अमेरिका की जनता का गुस्सा ट्रंप पर भारी पड़ सकता है।

कुछ शुरुआती नतीजों की बात करें तो 'डिसीजन डेस्क एचक्यू' के मुताबिक जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन ओसॉफ ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की है। ओसॉफ ट्रंप पर राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए करने कैसे आरोप लगा चुके हैं। अब उनकी जीत ने सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। इसके अलावा साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा, न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया और केंटकी में भी मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नतीजे सामने होंगे।

किसके पास कितनी ताकत? बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। इस 4 साल की अवधि के ठीक बीच में मिस्टर्म चुनाव होते हैं। इसमें राष्ट्रपति की कुर्सी दांव पर नहीं होती, बल्कि यह तय होता है कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर किसका नियंत्रण होगा। मौजूदा चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 और सीनेट की 100 में से 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं 36 प्रांतों में गवर्नर पद के लिए भी वोटिंग हो रही है।

एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपने मामूली बहुमत को बरकरार रखने की कोशिश में है, वही डेमोक्रेट एक या दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल दोनों सदनों पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है। सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53, डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें और निर्दलीय के पास 2 सीटें हैं। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन के पास 218 और डेमोक्रेट्स के पास 214 सीटें हैं।

सर्वे में ट्रंप के लिए बुरी खबर इससे पहले चुनाव से पहले हुए ओपिनियन पोल में भी ट्रंप के लिए बुरी खबर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक, डेमोक्रेट कई रिपब्लिकन सांसदों की सीटें जीत सकते हैं और सीनेट की आठ तक सीटों पर उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के पास मोटी फंडिंग की ताकत है, लेकिन ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को लेकर वोटर नाराज हैं। वहीं ईरान के साथ युद्ध की नीतियों के प्रति असंतोष ने भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों के सामने चुनौतियां खड़ी की हैं।

75 फीसदी लोग नाराज 'द वोटर पोल' के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में लगभग तीन-चौथाई यानी 75 फीसदी मतदाताओं ने कहा है कि वे ट्रंप के शासन में देश की दिशा से असंतुष्ट हैं। वहीं 10 में से लगभग 6 वोटर्स ने बढ़ती कीमतों और महंगाई का मुख्य जिम्मेदार ट्रंप की नीतियों को ठहराया है। इस तरह ओपिनियन पोल और ऐतिहासिक रुझान इशारा कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर सकते हैं। निचले सदन पर नियंत्रण पाने के लिए डेमोक्रेट्स को केवल 3 सीटों की जीत की जरूरत है।