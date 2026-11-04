अमेरिकी चुनाव में भारतवंशियों ने गाड़ा झंडा, कई उम्मीदवारों को मिली धमाकेदार जीत; पूरी लिस्ट

अमेरिका में मंगलवार को हुए मिडटर्म चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। संसद के दोनों सदनों के लिए हुए इस चुनाव में कई भारतवंशी भी मैदान में थे। कैसा रहा उनका रिपोर्ट कार्ड?

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त मिली है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने संसद की दोनों सदनों से कंट्रोल खोल दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऊपरी सदन सीनेट के साथ-साथ निचले सदन प्रतिनिधि सभा में भी बहुमत हासिल कर लिया है। इसे अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध के एक नए दौर के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच चुनाव में भारतीय मूल के भी कई उम्मीदवारों जोर आजमाइश की थी। इनमें से कई में धमाकेदार जीत दर्ज की है। वहीं कुछ भारतवंशियों को निराशा हाथ लगी है। आइए देखते हैं अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों का रिजल्ट कैसा रहा।

शुरुआती नतीजों में भारतीय मूल के कुछ अमेरिकी उम्मीदवारों ने डेमोक्रेट पार्टी को बढ़त दिलाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर अपनी-अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रहे। वहीं पिया डांडिया ने जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। सुब्रमण्यम मंगलवार को वर्जीनिया से एक बार फिर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वहीं मिलर मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर दोबारा जीतने में सफल रहीं। 39 वर्षीय पिया डांडिया ने फ्लोरिडा के 22वें संसदीय क्षेत्र से शानदार जीत हासिल की। हालांकि दूसरी ओर ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी हार गए।

इन उम्मीदवारों को मिली जीत

पिया डांडिया (डेमोक्रेट): फ्लोरिडा के 22वें संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार केसी असकर को मात दी।

सुहास सुब्रमण्यम (डेमोक्रेट): वर्जीनिया के 10वें संसदीय क्षेत्र से फिर से चुने गए। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डेव टी बेकविथ को हराया।

अर्पणा राज (डेमोक्रेट): वाशिंगटन डीसी सिटी काउंसिल के वार्ड 1 का चुनाव जीता।

जोश कौल (डेमोक्रेट): जोश कौल ने विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल के रूप में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल जीता है। कौल 1998 के बाद से लगातार तीन बार विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल चुने जाने वाले पहले नेता बन गए हैं।

रो खन्ना (डेमोक्रेट): रो खन्ना ने कैलिफोर्निया के 17वें संसदीय क्षेत्र से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 72 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा है।

प्रमिला जयपाल (डेमोक्रेट): प्रमिला ने वाशिंगटन के 7वें संसदीय क्षेत्र से लगातार छठी बार जीत हासिल की है। उन्हें लगभग 87.5 फीसदी वोट मिले।

इन्हें मिली हार

विवेक रामस्वामी (रिपब्लिकन): ट्रंप के समर्थन के साथ चुनाव लड़ रहे विवेक रामास्वामी चुनाव हार गए। ओहायो के गवर्नर पद की रेस में उन्हें डेमोक्रेट उम्मीदवार एमी एक्टन ने हरा दिया।

रितेश टंडन (रिपब्लिकन): कैलिफोर्निया के 17वें संसदीय क्षेत्र से डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना के खिलाफ चुनाव हार गए।

नीरव सेठ (रिपब्लिकन): वाशिंगटन के 7वें संसदीय क्षेत्र में डेमोक्रेट प्रमिला जयपाल के खिलाफ चुनाव हार गए।

सरिता कोमातीरेड्डी (रिपब्लिकन): न्यू यॉर्क के अटॉर्नी जनरल के चुनाव में मौजूदा डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स से हार गईं।

महेश गणोरकर (रिपब्लिकन): नॉर्थ कैरोलिना के 4थे संसदीय क्षेत्र में डेमोक्रेट उम्मीदवार वैलेरी पी. फौशी (79.1%) से चुनाव हार गए, गणोरकर को केवल 18.9% वोट मिले।

डॉ अनिल कुमार (निर्दलीय): मिशिगन के 11वें संसदीय क्षेत्र से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव हार गए।