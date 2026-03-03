ईरान के मसले पर कराची में कोहराम, पाकिस्तानियों पर अमेरिकी सैनिकों की फायरिंगई
पाकिस्तान के कराची में रविवार को प्रदर्शकारियों ने अमेरिकी मिशन पर हमला कर दिया था। इसके बाद हुई गोलीबारी में कम से कम 10 की मौत हो गई थी। अब बताया गया है कि गोलीबारी में अमेरिकी मरीन सैनिक भी शामिल थे।
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को कराची स्थित अमेरिकी मिशन में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद फायरिंग में कम से कम 10 पाकिस्तानियों की मौत हो गई थी। अब नई डीटेल सामने आई है कि फायरिंग केवल पाकिस्तानी पुलिस ने नहीं बल्की अमेरिकी मरीन सैनिकों ने भी गोलियां चलाई थीं। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया और नए वीजा अपॉइनमेंट रद्द कर दिए। बता दें कि किसी और देश में अमेरिकी मरीन सैनिकों की गोलीबारी सामान्य नहीं मानी जाती है।
अमेरिकी मरीन सैनिकों ने चलाई थी गोली
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो अमेरिकी अधिकारियों ने ही बताया कि यह बात स्पष्ट तौर पर नहीं कही जा सकती कि अमेरिकी मरीन सैनिकों की गोलीबारी से किसी की मौत हुई थी या नहीं। हालांकि इतना जरूर स्पष्ट है कि मरीन सैनिक इस गोलीबारी में शामिल थे। बता दें कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अमेरिकी मिशन की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है।
प्रदर्शनों में 26 की मौत
सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियां चल रही हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार हैं और वे कॉन्सुलेट की तरफ तान रहे हैं। बता दें कि खामेनेई की हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी प्रशासन कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में पूरे देश में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
अमेरिका ने उठाया कड़ा कदम
पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका ने वीजा अपॉइनमेंट रद्द कर कर दिए हैं। इस्लामाबाद दूतावास के साथ ही लाहौर और कराची स्थित कॉन्सुलेट पर भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा शिया आबादी वाला देश है। ऐसे में यहां खामेनेई के मारे जाने का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। यह विरोध अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बिगाड़ सकता है।
हजारों शिया प्रदर्शनकारियों ने स्कार्दू शहर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्यालयों पर हमला किया। अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने गिलगित में एक पुलिस थाने में आगजनी की और एक स्कूल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि इस घटना में कम से कम 12 लोग मारे गए और 80 अन्य घायल हो गए। इस बीच, गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाबिर मीर ने सोमवार को कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कर्फ्यू बुधवार तक लागू रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
