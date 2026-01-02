US से उठी उमर खालिद की जमानत की मांग, 8 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को लिखा खत

संक्षेप: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में हैं। अमेरिकी सांसदों ने उनके ट्रायल को लेकर चिंता जताई है।

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपों में जेल में बंद उमर खालिद के लिए अमेरिकी सांसदों ने आवाज उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में 8 अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस सिलसिले में वॉशिंगटन में भारत के राजदूत को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में एक्टिविस्ट उमर खालिद के लिए जमानत और निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है। इससे पहले बीते गुरुवार को न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ लेने वाले जोहरान ममदानी ने भी उमर खालिद के प्रति सहानुभूति जताई थी।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पांच साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अमेरिकी सांसदों ने लंबे समय तक ट्रायल शुरू किए ना जाने पर चिंता जताई है। अमेरिकी प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न और जेमी रस्किन के नेतृत्व में लिखे गए इस खत में भारतीय अधिकारियों से खालिद को जमानत देने की अपील की गई है। वहीं खालिद का ट्रायल शुरू किए जाने की भी मांग की गई है।

मैकगवर्न और रस्किन के अलावा, पत्र पर डेमोक्रेटिक सांसद क्रिस वैन होलेन, पीटर वेल्च, प्रमिला जयपाल, जैन शाकोव्स्की, रशीदा तलैब और लॉयड डॉगेट ने भी साइन किए हैं। सांसदों ने कहा है कि ट्रायल शुरू हुए बिना खालिद की लगातार हिरासत अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है। मैकगवर्न ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पोस्ट की जानकारी दी। अमेरिकी सांसद ने यह भी बताया कि वह इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में खालिद के माता-पिता से मिले थे।