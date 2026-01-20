मछली को लेकर चीन से भिड़ेगा अमेरिका, US सांसदों की रिपोर्ट से क्यों भड़केगा ड्रैगन?
अमेरिकी कांग्रेस की चीन पर चयन समिति ने एक जांच रिपोर्ट जारी कर चीन पर विश्व स्तर पर अवैध, बिना रिपोर्ट किए और अनियमित मछली पकड़ने का सबसे बड़ा अपराधी होने का गंभीर आरोप लगाया है।
अमेरिकी कांग्रेस की चीन पर चयन समिति ने एक जांच रिपोर्ट जारी कर चीन पर विश्व स्तर पर अवैध, बिना रिपोर्ट किए और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने का सबसे बड़ा अपराधी होने का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन का विशाल दूरस्थ जलक्षेत्र मछली पकड़ने वाला बेड़ा न केवल समुद्री संसाधनों की लूट कर रहा है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सीधे खतरे में डाल रहा है। समिति के अध्यक्ष जॉन मूलनेर और समुद्री सुरक्षा उपसमिति के अध्यक्ष कार्लोस गिमेनेज द्वारा जारी इस रिपोर्ट में चीन की इन गतिविधियों को राज्य-निर्देशित रणनीति करार दिया गया है, जो जबरन श्रम, मानवाधिकार उल्लंघन और वैश्विक समुद्री भोजन आपूर्ति श्रृंखला पर एकाधिकार स्थापित करने से जुड़ी हैं।
रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा दूरस्थ जलक्षेत्र मछली पकड़ने वाला बेड़ा (DWF) संचालित करता है, जिसमें लगभग 16000 से अधिक जहाज हैं।
- ये जहाज अन्य देशों को धमकाने, समुद्री संसाधनों की लूट करने और वैश्विक समुद्री भोजन आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभुत्व जमाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं
- चीन ने प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से वैश्विक समुद्री भोजन प्रसंस्करण पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है और राज्य सब्सिडी से लागत लाभ हासिल किया है
- अमेरिका में उपभोग होने वाले 80% से अधिक समुद्री भोजन का आयात होता है, जिनमें से अधिकांश चीन-प्रभुत्व वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं से आता है।
- चीनी बेड़े से जुड़े जबरन श्रम और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं
- चीन विश्व का सबसे बड़ा समुद्री भोजन निर्यातक है, जिसका सालाना व्यापार करीब 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है
अमेरिकी सांसदों ने क्या कहा?
जॉन मूलनेर ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने IUU मछली पकड़ने का उपयोग वैश्विक खाद्य आपूर्ति में हेरफेर करने के लिए किया है। अमेरिकी कमजोरियों को दूर करने और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। वहीं, कार्लोस गिमेनेज ने चीनी मछली पकड़ने वाले बेड़े को वाणिज्यिक उद्यम नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार बताया। उन्होंने इसे सैन्य बल की तरह नियंत्रित करने, जबरन श्रम का शोषण करने, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कब्जा जमाने का माध्यम करार दिया। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक कई अर्थव्यवस्थाएं तबाह हुई हैं और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक संप्रभुता खतरे में है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीन अपनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उपयोग राज्य शक्ति का विस्तार करने, राजनयिक दबाव डालने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और समुद्री मिलिशिया के रूप में करने के लिए करता है।
रिपोर्ट में नीतिगत सिफारिशें
- अमेरिकी तटरक्षक बल की भूमिका बढ़ाकर सहयोगी देशों को IUU मछली पकड़ने का पता लगाने और रोकने में मदद करना
- चीनी वाणिज्यिक मछली पकड़ने और अवैध गतिविधियों के संबंधों को उजागर करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना
- सभी अंतरराष्ट्रीय मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए अनिवार्य विशिष्ट पहचानकर्ता लागू करना
- 'सुरक्षा के लिए मछली' नामक गठबंधन बनाकर मत्स्य पालन को समुद्री सुरक्षा से जोड़ना
अंत में कहा गया है कि चीन की ये कार्रवाइयां समुद्री प्रभुत्व और वैश्विक खाद्य प्रणालियों पर नियंत्रण हासिल करने की सुनियोजित राज्य-निर्देशित रणनीति का हिस्सा हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष खतरा है।
Devendra Kasyap
