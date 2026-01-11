अमेरिका का सीरिया में ISIS के ठिकानों पर भीषण प्रहार, 3 अमेरिकियों की मौत का लिया बदला

संक्षेप: यह ऑपरेशन 19 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के लगभग 70 ठिकानों को निशाना बनाया था। शनिवार की कार्रवाई इसी कड़ी का अगला चरण है।

अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों ने शनिवार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इसे पिछले महीने हुए उस घातक हमले का सीधा जवाब बताया है, जिसमें तीन अमेरिकी नागरिकों की जान गई थी। सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुरू किए गए 'ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक' का हिस्सा है।

आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पलमायरा में ISIS ने अमेरिकी और सीरियाई बलों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में आयोवा के रहने वाले दो अमेरिकी सैनिक, सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवार (25) और सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड (29) शहीद हो गए थे। एक नागरिक दुभाषिया अयाद मंसूर सकत की भी मौत हुई थी। इसके अलावा, आयोवा नेशनल गार्ड के तीन अन्य सदस्य घायल हुए थे।

दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सत्ता के पतन के बाद सीरिया में अमेरिकी कर्मियों पर यह पहला जानलेवा हमला था।

US की चेतावनी- ढूंढेंगे भी और मारेंगे भी शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुए इन हमलों के बाद जारी एक कड़े बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, "हमारा संदेश स्पष्ट और मजबूत है। यदि आप हमारे योद्धाओं को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। आप न्याय से बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, सफल नहीं होंगे।" सैन्य कमान ने जोर देकर कहा कि इन हमलों का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकना और क्षेत्र में अपने सहयोगी बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का विस्तार यह ऑपरेशन 19 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के लगभग 70 ठिकानों को निशाना बनाया था। शनिवार की कार्रवाई इसी कड़ी का अगला चरण है। इस अभियान में अमेरिका के साथ जॉर्डन और अन्य सहयोगी राष्ट्र भी शामिल हैं।