अमेरिका का सीरिया में ISIS के ठिकानों पर भीषण प्रहार, 3 अमेरिकियों की मौत का लिया बदला

संक्षेप:

यह ऑपरेशन 19 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के लगभग 70 ठिकानों को निशाना बनाया था। शनिवार की कार्रवाई इसी कड़ी का अगला चरण है।

Jan 11, 2026 05:43 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन।
अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों ने शनिवार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इसे पिछले महीने हुए उस घातक हमले का सीधा जवाब बताया है, जिसमें तीन अमेरिकी नागरिकों की जान गई थी। सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह ऑपरेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुरू किए गए 'ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक' का हिस्सा है।

आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के पलमायरा में ISIS ने अमेरिकी और सीरियाई बलों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में आयोवा के रहने वाले दो अमेरिकी सैनिक, सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवार (25) और सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड (29) शहीद हो गए थे। एक नागरिक दुभाषिया अयाद मंसूर सकत की भी मौत हुई थी। इसके अलावा, आयोवा नेशनल गार्ड के तीन अन्य सदस्य घायल हुए थे।

दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सत्ता के पतन के बाद सीरिया में अमेरिकी कर्मियों पर यह पहला जानलेवा हमला था।

US की चेतावनी- ढूंढेंगे भी और मारेंगे भी

शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुए इन हमलों के बाद जारी एक कड़े बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, "हमारा संदेश स्पष्ट और मजबूत है। यदि आप हमारे योद्धाओं को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। आप न्याय से बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, सफल नहीं होंगे।" सैन्य कमान ने जोर देकर कहा कि इन हमलों का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकना और क्षेत्र में अपने सहयोगी बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का विस्तार

यह ऑपरेशन 19 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के लगभग 70 ठिकानों को निशाना बनाया था। शनिवार की कार्रवाई इसी कड़ी का अगला चरण है। इस अभियान में अमेरिका के साथ जॉर्डन और अन्य सहयोगी राष्ट्र भी शामिल हैं।

ISIS को एक और बड़ा झटका

शनिवार के इन हवाई हमलों से ठीक एक दिन पहले सीरियाई अधिकारियों ने एक बड़ी सफलता का दावा किया था। उन्होंने घोषणा की कि 'लेवेंट' क्षेत्र में ISIS के सैन्य अभियानों के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतृत्व की गिरफ्तारी और अब भीषण हवाई हमलों ने सीरिया में ISIS की कमर तोड़ दी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
