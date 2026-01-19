Hindustan Hindi News
ग्रीनलैंड पर फौजी हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप का जवाब जानकर उड़ जाएंगे होश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कई बार अपने विरोधियों, खासकर यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे उनकी मांगों का विरोध करेंगे, तो उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए जाएंगे।

Jan 19, 2026 10:39 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कई बार अपने विरोधियों, खासकर यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे उनकी मांगों का विरोध करेंगे, तो उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर चीन और रूस की संभावित धमकियों का भी जिक्र किया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे, उन्होंने सीधे-सीधे कहा- नो कमेंट।

इससे पहले ट्रंप ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार से नजरअंदाज किए जाने के बाद अब उन्हें 'पूरी तरह से शांति' के बारे में सोचने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वाशिंगटन ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं हासिल कर लेता, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे, खासकर तब जब डेनमार्क के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है।

एनबीसी से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग करेंगे। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करेंगे, तो उन्होंने कहा- नो कमेंट। अब इसका क्या मतलब समझा जाए ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन ट्रंप के नो कमेंट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके इस बयान पर कयासों का बाजार गर्म है।

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूरोप को ग्रीनलैंड के बजाय यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यूरोप को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सच कहें तो आप देख ही सकते हैं कि इससे उन्हें क्या हासिल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को इसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि ग्रीनलैंड पर।

