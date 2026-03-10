आज कयामत और कहर की रात, US रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी; बोले- बरसेंगी सबसे ज्यादा मिसाइल
ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के रुख में कोई नरमी आती नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से हमले को लेकर धमकी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि मंगलवार की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी।
ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के रुख में कोई नरमी आती नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से हमले को लेकर धमकी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहाकि मंगलवार की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। यह बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेठ ने दिया है। उन्होंने कहाकि यह अब तक का सबसे तेज हमला होगा। रिपोर्टरों से बात करते हुए, हेगसेठ ने कहाकि मंगलवार को ईरान के खिलाफ सबसे अधिक लड़ाकू विमान और बमवर्षक भेजे जाएंगे।
मोजतबा खामेनेई को भी सख्त चेतावनी
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेठ ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहाकि मोजतबा वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ध्यान दें और परमाणु हथियारों की राह छोड़ दें। हेगसेठ ने कहाकि ईरान के नए नेता के लिए यही बुद्धिमानी होगी कि वे हमारे राष्ट्रपति की बात मानें और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करें कि वे परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे।
पुतिन के साथ बात का भी जिक्र
रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी प्रमुख व्लादिमीर पुतिन के साथ कड़ाई से बात की है। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि वह ईरान के साथ इस युद्ध में शामिल न हो। हेगसेठ ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत से यूक्रेन युद्ध में शांति का अवसर बनेगा, लेकिन ईरान के मामले में रूस को दूर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध तब तक नहीं रोकेगा जब तक ‘दुश्मन’ की हार नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता अब हताश हैं और छटपटा रहे हैं।
ईरान ने भी ट्रंप को दी धमकी
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान पर आरोप लगाया कि वे जान-बूझकर स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक ईरानी बालिका विद्यालय पर हुए हमले में कई बच्चों की मौत के बाद अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जांच के घेरे में है। उधर ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहाकि वे अपना ध्यान रखें ताकि कहीं उन्हें मिटा न दिया जाए। लारीजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता। आपसे बड़े लोग भी ईरान को नहीं मिटा सके।
ईरान की तरफ से यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति रोकी, तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
