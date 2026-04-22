एंड्रयू हग कौन? US का न्यूक्लियर चीफ जो हुआ हनी ट्रैप, महिला को लीक कर दी खुफिया जानकारी; VIDEO वायरल

Who is Andrew Hugg : एक वायरल अंडरकवर वीडियो में हग को एक रेस्टोरेंट में एक अजनबी (जो असल में एक अंडरकवर पत्रकार थी) के साथ बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करते हुए देखा गया। हग को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

Who is Andrew Hugg : अमेरिकी सेना के परमाणु और रासायनिक सुरक्षा प्रमुख एंड्रयू हग (Andrew Hugg) को एक 'हनी ट्रैप' स्टिंग ऑपरेशन के बाद पेंटागन से हटा दिया गया है और जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। हग पर एक हनी ट्रैप में फंसकर एक महिला पत्रकार को अमेरिकी सेना से जुड़ी कई अहम संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं। यह कदम तब उठाया गया जब ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें संवेदनशील जानकारी शेयर करते हुए दिखाया गया है।

ओ'कीफ मीडिया ग्रुप के वीडियो में हग को ईरान के नेता पर हमले और परमाणु प्रोटोकॉल से जुड़ी गोपनीय बातें महिला पत्रकार से साझा करते हुए पाया गया है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि एक विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है और इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले की विस्तृत जाँच होने तक हग को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि हग को प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि अधिकारी वीडियो की प्रामाणिकता और आरोपों की गंभीरता की जाँच कर रहे हैं।

कौन हैं एंड्रयू हग? एंड्रयू हग (Andrew Hugg) अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो खुफिया जानकारी लीक करने के गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में आ गए हैं। वह अमेरिकी सेना में "चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर श्योरिटी" (Chief of Chemical Nuclear Surety) के पद पर तैनात थे, जिनका मुख्य काम परमाणु और रासायनिक हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। माना जाता है कि इस भूमिका में US सेना के ढांचे के भीतर न्यूक्लियर ऑपरेशन्स और केमिकल सुरक्षा की देखरेख शामिल होती है। कथित तौर पर वह US सेना विभाग से जुड़े थे, और उनकी विशेषज्ञता में न्यूक्लियर ऑपरेशन्स और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल थे। माना जाता है कि उनका एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल था, जिसे अब हटा दिया गया है।

गुप्त वीडियो सोशल मीडिया पर साझा एक वायरल अंडरकवर वीडियो में हग को एक रेस्टोरेंट में एक अजनबी (जो असल में एक अंडरकवर पत्रकार थी) के साथ बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करते हुए देखा गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक एक्टिविस्ट जेम्स ओ'कीफ़ ने ऑनलाइन एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया वीडियो शेयर सोशल मीडिया पर किया। इस वीडियो में कथित तौर पर हग को एक अजनबी महिला के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर खुलकर बात करते हुए दिखाया गया है। इस फुटेज में, उन्हें कथित तौर पर US सेना के ऑपरेशन्स, न्यूक्लियर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है।