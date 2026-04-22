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एंड्रयू हग कौन? US का न्यूक्लियर चीफ जो हुआ हनी ट्रैप, महिला को लीक कर दी खुफिया जानकारी; VIDEO वायरल

Apr 22, 2026 05:45 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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Who is Andrew Hugg :  एक वायरल अंडरकवर वीडियो में हग को एक रेस्टोरेंट में एक अजनबी (जो असल में एक अंडरकवर पत्रकार थी) के साथ बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करते हुए देखा गया। हग को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

एंड्रयू हग कौन? US का न्यूक्लियर चीफ जो हुआ हनी ट्रैप, महिला को लीक कर दी खुफिया जानकारी; VIDEO वायरल

Who is Andrew Hugg : अमेरिकी सेना के परमाणु और रासायनिक सुरक्षा प्रमुख एंड्रयू हग (Andrew Hugg) को एक 'हनी ट्रैप' स्टिंग ऑपरेशन के बाद पेंटागन से हटा दिया गया है और जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। हग पर एक हनी ट्रैप में फंसकर एक महिला पत्रकार को अमेरिकी सेना से जुड़ी कई अहम संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं। यह कदम तब उठाया गया जब ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें संवेदनशील जानकारी शेयर करते हुए दिखाया गया है।

ओ'कीफ मीडिया ग्रुप के वीडियो में हग को ईरान के नेता पर हमले और परमाणु प्रोटोकॉल से जुड़ी गोपनीय बातें महिला पत्रकार से साझा करते हुए पाया गया है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि एक विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है और इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले की विस्तृत जाँच होने तक हग को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि हग को प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि अधिकारी वीडियो की प्रामाणिकता और आरोपों की गंभीरता की जाँच कर रहे हैं।

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कौन हैं एंड्रयू हग?

एंड्रयू हग (Andrew Hugg) अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो खुफिया जानकारी लीक करने के गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में आ गए हैं। वह अमेरिकी सेना में "चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर श्योरिटी" (Chief of Chemical Nuclear Surety) के पद पर तैनात थे, जिनका मुख्य काम परमाणु और रासायनिक हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। माना जाता है कि इस भूमिका में US सेना के ढांचे के भीतर न्यूक्लियर ऑपरेशन्स और केमिकल सुरक्षा की देखरेख शामिल होती है। कथित तौर पर वह US सेना विभाग से जुड़े थे, और उनकी विशेषज्ञता में न्यूक्लियर ऑपरेशन्स और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल थे। माना जाता है कि उनका एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल था, जिसे अब हटा दिया गया है।

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गुप्त वीडियो सोशल मीडिया पर साझा

एक वायरल अंडरकवर वीडियो में हग को एक रेस्टोरेंट में एक अजनबी (जो असल में एक अंडरकवर पत्रकार थी) के साथ बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करते हुए देखा गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक एक्टिविस्ट जेम्स ओ'कीफ़ ने ऑनलाइन एक गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया वीडियो शेयर सोशल मीडिया पर किया। इस वीडियो में कथित तौर पर हग को एक अजनबी महिला के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर खुलकर बात करते हुए दिखाया गया है। इस फुटेज में, उन्हें कथित तौर पर US सेना के ऑपरेशन्स, न्यूक्लियर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और व्यापक रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है।

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वीडियो में हग को क्या-क्या कहते पाया गया?

वीडियो के साथ किए गए दावों के अनुसार, हग ने कथित तौर पर ईरान में US हवाई हमलों के बारे में बात की, जिसमें नागरिकों की मौतों का भी ज़िक्र किया गया है और जिसे "कोलेटरल डैमेज" (अप्रत्यक्ष नुकसान) बताया गया है। इसके अलावा हग ने आंतरिक न्यूक्लियर नीति पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि US की मौजूदा संघर्षों में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की कोई योजना नहीं है। ईरानी नेतृत्व के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में भी हग ने टिप्पणियाँ की हैं। केमिकल नर्व एजेंट्स के अस्तित्व और US सेना के एक केमिस्ट से जुड़ी कथित एक्सपोज़र घटना का भी ज़िक्र उस वीडियो में है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, और बातचीत का पूरा संदर्भ अभी भी स्पष्ट नहीं है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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