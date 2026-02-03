एपस्टीन फाइलों में ऐसा क्या कि अमेरिका में मचा हड़कंप, 'तत्काल हटाने' की सुनवाई क्यों करेंगे जज?

संक्षेप: जेफरी एपस्टीन केस की जांच फाइलों में गंभीर चूक सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई तीन मिलियन से अधिक फाइलों में पीड़ितों के नाम बिना संपादित छोड़ दिए गए, जिससे पीड़ितों की निजता खतरे में पड़ गई।

जेफरी एपस्टीन केस की जांच फाइलों में गंभीर चूक सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा हाल ही में जारी की गई तीन मिलियन से अधिक फाइलों में पीड़ितों के नाम बिना संपादित छोड़ दिए गए, जिससे पीड़ितों की निजता खतरे में पड़ गई। वकीलों ने इसे 'अनफोल्डिंग इमरजेंसी' बताते हुए सरकारी वेबसाइट को तुरंत बंद करने की मांग की है। मैनहट्टन के फेडरल जज रिचर्ड एम बर्मन ने इस याचिका पर बुधवार (4 फरवरी ) को सुनवाई तय की है। उन्होंने कहा है कि वे मामले की गंभीरता समझते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं कितनी मदद कर पाऊंगा।

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीशों को लिखे एक पत्र में फ्लोरिडा की कानूनी फर्म एडवर्ड्स हेंडरसन के ब्रैड एडवर्ड्स और ब्रिटनी हेंडरसन ने दस्तावेजों में प्रकाशित एक ईमेल का हवाला दिया गया है, जिसमें 32 नाबालिग बाल पीड़ितों की सूची थी, जिसमें से केवल एक का नाम हटाया गया था और 31 के नाम दिखाई दे रहे थे। वहीं, एक अन्य महिला ने कहा कि उसका पूरा पता फाइलों में प्रकाशित हो चुका है। यही कारण है कि वकीलों ने उन फाइलों को प्रदर्शित करने वाली सरकारी वेबसाइट को 'तत्काल हटाने' का अनुरोध किया है।

वहीं, जिला न्यायाधीश रिचर्ड एम बर्मन ने अपने आदेश में कहा कि वह बुधवार को सुनवाई करेंगे, और आगे कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं कितनी मदद कर सकता हूं। दूसरी ओर रविवार को न्याय विभाग ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों द्वारा दर्जनों नग्न तस्वीरों में लोगों के चेहरे दिखाए जाने के बाद फाइलों में और अधिक संशोधन करने के लिए वह दिन-रात काम कर रहा है। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन तस्वीरों को बाद में काफी हद तक हटा दिया गया या संपादित कर दिया गया है।