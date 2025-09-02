US Judge calls Donald trump decision illegal on deploying National guard during protest in LA खत्म नहीं हो रहीं ट्रंप की मुश्किलें, अब अमेरिकी जज ने फैसले को बताया गलत; मामला क्या, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़US Judge calls Donald trump decision illegal on deploying National guard during protest in LA

खत्म नहीं हो रहीं ट्रंप की मुश्किलें, अब अमेरिकी जज ने फैसले को बताया गलत; मामला क्या

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहे हैं। इस बार अमेरिका के एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल को अवैध ठहराया है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 2 Sep 2025 10:04 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहे हैं। इस बार अमेरिका के एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल को अवैध ठहराया है। जज चार्ल्स ब्रेयर ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन प्रवर्तन के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल पर यह फैसला सुनाया। जज ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आव्रजन कार्रवाई के दौरान संघीय एजेंटों के साथ सैनिकों को भेजकर संघीय कानून का उल्लंघन किया। हालांकि, वॉशिंगटन की अदालत में तैनात जज ने वहां से सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश नहीं दिया।

क्या बोले ट्रंप के वकील
इस संबंध में दायर मुकदमे में कहा गया है कि गर्मियों के मौसम में लॉस एंजिल्स भेजे गए सैनिक उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो सेना द्वारा घरेलू कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगाता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने दलील दी कि इस सिलसिले में पॉसे कॉमिटेटस अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि सैनिक संघीय अधिकारियों की रक्षा कर रहे थे। उनका कहना है कि सैनिकों को एक ऐसे अधिकार के तहत तैनात किया गया था जो राष्ट्रपति को उन्हें तैनात करने की अनुमति देता है।

सेना की तैनाती के बीच फैसला
यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक शासन वाले शहरों, शिकागो, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क में सेना की तैनाती कर रहे हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। इस बीच कैलिफोर्निया के अधिकारियों ने इसे संवैधानिक सीमाओं की जीत बताई है। एक स्टेट अटॉर्नी ने फैसले के बाद कहा कि सेना, राजनीति का टूल नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को शिकागो को हत्या की वैश्विक राजधानी बता डाला। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हत्याओं के मामले में शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक शहर है।

ट्रंप बोले-मैं समाधान करूंगा
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में कहा कि सप्ताहांत में शिकागो में कम से कम 54 लोगों पर गोलीबारी की गई। इसमें आठ लोग मारे गए जो पिछले दो सप्ताहांतों की तरह है। ट्रंप ने कहा कि शिकागो दुनिया का अब तक का सबसे खराब एवं खतरनाक शहर है। इलिनॉयस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर को मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं अपराध की समस्या का जल्द ही समाधान करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वॉशिंगटन डीसी में किया था। शिकागो जल्द ही फिर से सुरक्षित होगा।

Donald Trump World News In Hindi

